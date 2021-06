Qué significa cuando sueñas que encuentras serpientes en tu casa

Muchas personas tienen fobia por las serpientes o víboras y no pueden imaginar ni verlas en sueños, sin embargo, es inevitable que en ocasiones el subconsciente les juegue una mala pasada y estos reptiles aparezcan en una visión.

Si ello ocurre, presta atención, pues cuando sueñas que te encuentras con serpientes suele ser un símbolo de mal augurio, por lo que los detalles sobre cómo son estos animales en el mundo onírico determinará la interpretación. También toma en cuenta que si te dormiste viendo la película “Anaconda” en la TV y sueñas con víboras, en realidad no hay un mensaje especial.

Si toparte una culebra en cualquier sitio es traumatizante, imagina cuando sueñas que encuentras serpientes en tu casa. Esto tiene un simbolismo específico y debes prestar atención que aquí te diremos lo que significa.

Para empezar, cuando sueñas con serpientes se relaciona con traiciones, habladurías y engaños. En cierta forma, las víboras representan a las personas que hablan mal de ti o quieren hacerte daño, por lo que este es el significado más común que se atribuye a este sueño.

Si sueñas con serpientes vivas significa que tienes algún deseo sexual reprimido o insatisfecho; en caso de que éstas sean agresivas tiene una connotación sexual, pero si las ves tranquilas está relacionado con la sabiduría, si cuando despiertas mantienes esta sensación de tranquilidad, ese es el mensaje.

Sin embargo, si sueñas que te encuentras serpientes en tu casa debes tener cuidado pues esto te anuncia que algún familiar te está traicionando y es alguien muy cercano, por lo que debes poner atención a ciertas situaciones y buscar pruebas si ya tienes la sospecha de algo.

Otro de los significados que se le atribuyen a este sueño es que te predice alguna dolencia física o una enfermedad, aunque éste sería el peor de los casos pues más bien podría ser que se refiera a ese malestar que te generaría enterarte que alguien querido por ti te está traicionando.

La forma, el tamaño y el color de las serpientes que veas en tus sueños también tienen mucho que decir, pues te revelan cosas diferentes. Si ves víboras verdes es un buen augurio, significa cambios, crecimiento espiritual y buena fortuna. Éste es quizá uno de los mejores mensajes cuando sueñas con ellas.

No obstante, si sueñas con serpientes negras indica que no estás actuando de manera racional y te estás dejando llevar por las emociones, esto puede aplicar para alguna relación sentimental o para un negocio en el que no tienes mucha idea de qué hacer. Vale aquí tomarse un espacio y escuchar los consejos de los demás.

