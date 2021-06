Los puentes en la vida real y en los sueños significan transiciones, por ello, que se aparezca uno mientras duermes tiene un mensaje muy especifico y dependerá mucho de los detalles, y esto se refiere a si es uno colgante o de madera.

A muchas personas les aterra cruzar un puente y quizá no tanto porque le teman a las alturas o por alguna mala experiencia previa que hayan tenido, sino porque el cine y la televisión han contribuido a que haya una especie de temor hacia ellos por las películas de terror.

Sin embargo, debes saber que, como la mayoría de las visiones del mundo onírico, esto tiene interpretaciones positivas y negativas, por lo que aquí te decimos qué significa cuando sueñas que cruzas un puente de madera.

Para empezar, como ya se había mencionado, soñar con un puente significa una transición que estás atravesando en este momento en tu vida. También se interpreta como una conexión entre dos lugares, personas o situaciones, a lo mejor te debates entre dos situaciones o quieres que tus hijos conozcan a tu nueva pareja.

También debes poner atención al sitio en el que te encuentras en el puente, si es al principio, en medio o al final, pues ello determinará el momento en que estás en tu presente, lo que observes a tu izquierda revela tu pasado, y lo que veas a tu derecha será tu futuro.

Lo que veas debajo del puente tiene otro mensaje. Si hay un abismo quiere decir que hay una situación a la que temes y que no has superado, en caso de que tenga agua, el estado de ésta determinará cómo estás emocionalmente en este momento.

Si sueñas que cruzas un puente de madera te anuncia que has encontrado un camino o un paso que conecta con algo que has estado buscando, pero, al ser de este material que no dura para siempre y se desgasta, debes darte prisa para tomar esa oportunidad que se te presenta.

Si el puente es inestable, puede ser que aunque tengas es gran oportunidad tu vida en este momento es inestable y dudas en tomarla. Si en tu visión, pese a ese desequilibrio logras cruzas, entonces lograrás lo que quieres a pesar de las dificultades.

En caso de que el puente esté roto y te impida llegar al otro lado, presta atención, pues ello significa que eres una persona incapaz de aceptar sus propios errores y siempre tiendes a echarles la culpa a otros. Además, también revela que tienes una mente muy cerrada en cuando a ideas y principios.