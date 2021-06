Qué significa cuando sueñas que alguien te lanza una brujería

La brujería entra en el terreno de lo místico, lo espiritual y hasta lo siniestro en algunos casos, por lo que tener un sueño en el que te hacen brujería no resulta para nada agradable y da mucho qué pensar y quizá también, mucho que temer.



Sin embargo, como en todas las cosas, el contexto es importante, pues soñar con brujas es muy distinto a hacerlo con que te lanzan un hechizo, además de que hay que ver si es a ti a quien embrujan o es a alguien más, por ello, debes tomar en cuenta varios detalles para poder saber qué significa este sueño.

Normalmente, y gracias a la televisión, las redes y las leyendas urbanas, la brujería se considera como algo negativo y la interpretación de cuando sueñas que alguien te lanza un hechizo depende de varias cosas, así que pon atención.



Soñar con que estás viendo un ritual de brujería pero tú o alguien que conozcan no están participando en él quiere decir que estás dispuesto a hacer lo que sea por conseguir eso que te has propuesto, no importa si tienes que acudir a estas técnicas, es una cuestión de escrúpulos.

Ahora, soñar que a personas conocidas hacerte brujería con magia negra significa que quieren hacerte un daño grave o incluso a alguien más que estimas. Ten cuidado, puede que las personas que veas haciendo esa maldad no sean realmente las que quieren lastimarte, así que deberás ser muy cuidadoso y observador con tu entorno.

Si sueñas que la brujería se la están haciendo a alguien más, entonces significa un deseo muy interno tuyo por castigar a una persona que consideras se portó mal contigo y que merece recibir su merecido, por ello proyectas esta sensación en tu subconsiente.

En caso de que sueñes que una persona que estimas realiza un ritual de magia negra se interpreta como él o ella está actuando de forma equivocada en este momento de su vida, por lo que debes estar atento y quizá preguntarle si está bien o si necesita algo, puedes ser de mucha ayuda.

También hay algunos significados positivos al soñar con brujería, como, por ejemplo, cuando sueñas que hace un ritual de brujería para un buen fin, esto quiere decir que eres de las personas a las que les gusta ayudar a la gente, asimismo, te anuncia fortuna.

Así que cuando sueñes con brujería debes poner mucha atención en los detalles para descifrar correctamente el mensaje de lo que se te quiere decir y ello podría ayudarte a tomar decisiones o ayudar a alguien que lo necesite en estos momentos.