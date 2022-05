En el mundo onírico, todas las visiones son posibles y los significados son innumerables, pues hay que recordar que los sueños generalmente son deseos ocultos o también pueden ser advertencias del subconsciente ante algo que estamos por experimentar, pero hay algunos que por sí solos tienden a tener un significado positivo.

Desde tiempos remotos, soñar con peces ha sido una de las cosas más comunes que han experimentado las personas y en lo onírico estos animales acuáticos tienen una simbología muy especial, pues se le relacionaba con la sabiduría y el conocimiento.

En algunas culturas, incluso se ha considerado a estos animales como símbolos sagrados o de buen augurio, pero para descifrar este sueño hay que tomar en cuenta los detalles, como cuando sueñas con peces dorados o de muchos colores, así que toma nota que te decimos lo que significa.

Antes de interpretar este sueño, recuerda que si durante tu día visitaste algún acuario o viste alguna imagen en la televisión en la que aparecían peces pues es probable que se trate sólo de un recuerdo del subconsciente, por lo que no tendrá un significado especial, de lo contrario, descubre cuál es el mensaje para ti.

Símbolo de buen augurio

No sólo es la religión cristiana los peces significan algo positivo, pues en otras culturas también se le ha tomado como de buen augurio, pues se relaciona con la abundancia y las grandes oportunidades, esto abarca también el ámbito económico, que es el que les interesa a la mayoría de las personas.

Otro de los significados que se le ha dado a este sueño es el de los deseos de libertad que tiene la persona (en caso de que lo veas en pecera), o la inconformidad que presenta con algo que ocurre en su vida actual, por lo que si se te presentan peces mientras duermes debes analizar cuáles son esas cosas que podrían estar causándote cierta frustración.

Soñar con peces dorados o de colores

En los sueños, ver peces dorados es un buen presagio y tiene que ver con que tendrás una racha de abundancia y prosperidad muy pronto, por lo que comenzarás a recibir riquezas monetarias o también puede traducirse como que cosecharás los frutos de tu trabajo.

Otro de las interpretaciones que se le atribuye a este sueño es que indica el despertar de la conciencia, es decir, que has llegado a un punto en el que eres capaz de analizar ciertas cosas que antes no podías ver de la misma manera, y esto, es un indicativo de que has adquirido conocimiento y sabiduría con el paso del tiempo.

Si en tus sueños ves peces de diferentes colores, quiere decir que vendrá un tiempo de felicidad y alegría, también indica abundancia pero no únicamente material o de dinero, sino en el plano espiritual o emocional. Esta visión también está relacionada con el amor y la sabiduría.

Soñar con peces está relacionado con la prosperidad y sabiduría. Foto Pixabay

