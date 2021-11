Qué significa cuando sueñas con alguien que ya murió y te habla

Soñar con la muerte no es algo que nos guste, pero más allá de lo que se piensa, en ocasiones su interpretación no es del todo negativa, todo depende del contexto en el que nos encontremos cuando tengamos una visión onírica así, sobre todo si ves a alguien que ya murió, y no, no es algo que sólo para por la televisión.

Cuando sueñas con alguien que ya falleció puede ser positivo y liberador para algunas personas, ya sea porque añoran mucho a quien ya se fue o porque no tuvieron oportunidad de despedirse y tener una visión como ésta mientras dormimos puede ayudar a cumplir eso que no pudimos hacer.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, soñar con alguien que ya murió suele ser inquietante y más si en el sueño te habla esa persona, por lo que nos intriga mucho el mensaje que nos da. Si es ese es tu caso, aquí te decimos qué significa.

Si mientras duermes sueñas que platicas con una persona que ya falleció habla de que tal vez te hayas trazado un objetivo o quieres algo que es imposible, pues en la vida real, hablar con alguien que ya no está en este mundo no ser real y sólo ocurre en las ficciones de televisión.

Si es un familiar cercano ya fallecido con el que sueñas que hablas indica lo mucho que lo extrañas y que te hace falta. Esto es muy común cuando la pérdida fue reciente y sientes que te faltaron muchas cosas por decir. Si son personas desconocidas y te quieren dar un mensaje puede que tengas alguna habilidad oculta hacia lo paranormal.

Uno de los significados más comunes que se le atribuye a este sueño es el de éxito laboral, te indica que pronto alcanzarás los objetivos que te planteaste y pasarás una etapa muy feliz, así que no hay nada de qué preocuparte si sueñas que hablas con alguien que ya murió.

En caso de que la persona con la que hablas sea alguien conocido (no de tu familia) a quien estimaste mucho, quiere decir que hay a tu alrededor personas que te aman y te respetan, para las que eres importante.

Soñar que sostienes una conversación con una persona fallecida también puede ser liberador. Suele pasar que a veces la muerte de alguien que queremos nos agarra por sorpresa y no tuvimos tiempo para despedirnos, entonces, tener este sueño sirve como desahogo para decir todas esas cosas que nos faltaron comentarle a esa persona en vida.

En muchas ocasiones olvidamos lo que soñamos a los pocos minutos y en este tipo de sueño suele suceder que no recuerdas lo que platicaste con el o la fallecida, esto quiere decir que pronto alguien muy cercano acudirá a ti a pedirte un consejo, por lo que será la oportunidad para apoyarlo.

