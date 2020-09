Qué significa cantinflear, según la Real Academia de la Lengua Española

Mario Moreno "Cantinflas", fue un polifacético actor mexicano de la época del Cine de Oro Nacional; pues entre sus habilidades destacaban la mímica, la producción, el arte de escribir, por lo que fue guionista de algunos filmes, así como la comedia, en la que supo desempeñarse con honor.

Y aunque sus múltiples personajes a lo largo de 53 películas de la época del Cine de Oro y durante la década de los 80's eran muy divertidos ya que precisamente se caracterizaban por este toque humorístico del lenguaje que sólo Cantinflas podía protagonizar, los demás personajes de sus películas siempre entendían lo que el icónico personaje quería decir, sólo que algunos se quedaban algo desconcertados.

Los elementos característicos del personaje de Cantinflas radicaban en su peculiar forma de hablar, con la que hablaba mucho pero no decía nada, aunque siempre se daba a entender; tan es así que la Real Academia de la Lengua Española (RAE), desde 1992, un año antes de que Mario Moreno Reyes -el creador de Cantinflas- sumó a su familia de palabras, el término "cantinflear" como un verbo que precisamente hace referencia a aquella persona que habla mucho y no dice nada; es decir, no se da a entender.

El humor de Cantinflas, el cual se caracterizaba por enfatizar algunos aspectos lingüísticos de los regionalismos y modismos mexicanos -tanto en la entonación como en el léxico o la sintaxis-, tuvo tal aceptación por todos los países de habla hispana de América y España que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras, por ejemplo: ser un cantinflas, cantinflear, cantinflada, cantinflesco o cantinflero.

A pesar de que algunas de sus películas fueron dobladas a los idiomas Inglés y al Francés, los juegos de palabras utilizados de manera tan peculiar dentro del Español de México resultaban difíciles de traducir a dichos idiomas. Aún así, el actor logró un éxito rotundo entre los hablantes del Castellano gracias a su habilidad en el "arte de hablar" en territorios como Hispanoamérica, Guinea Ecuatorial y España.

Como marcado pionero del cine mexicano, Mario Moreno Reyes, contribuyó a su florecimiento de la Época de Oro del Cine Mexicano. Y debido a su inteligencia y algunas otras habilidades que el actor poseía, el actor también fue empresario además de que se involucró en la política mexicana.

Además de sus innegables dotes artísticos, Mario Moreno Cantinflas, fue sin duda, un actor mexicano que dejó una huella imborrable, pues al día de hoy se siguen viendo sus películas además de que se continúa utilizando el término "cantinflear" entre los mexicanos.

Para hacer gala de su vida, el actor español Óscar Jaenada, protagonizó la película de la vida de Mario Moreno Cantinflas en 2014.

