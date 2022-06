Que nadie revise tu cuenta de WhatsApp Web, así puedes crear una contraseña

Sin duda alguna, el servicio de mensajería rápida más utilizado en el mundo como es WhatsApp, ha llegado para quedarse y para hacer la vida de los millones de usuarios en todo el mundo, mucho más práctica; no obstante, el tema de la seguridad y/o privacidad, es uno de los que más ruido ha hecho siempre a los adscritos a la app y ahora ya puedes crear una contraseña en la versión WhatsApp Web.

Y es que, si eres de las personas que utiliza la app para pc o laptop, es decir, WhatsApp Web, seguramente se te ha hecho habitual dejar tu cuenta abierta en infinidad de ocasiones, tanto como para que un intruso llegue a tu máquina y pueda ver tus conversaciones de WhatsApp Web.

¡Pero ya no más! Pues así como la versión para celulares te ofrece la opción de resguardar todos tus datos y conversaciones a través de crear una contraseña, así mismo lo podrás hacer ya en la versión WhatsApp Web. De esta forma, ni en tu trabajo, ni en tu escuela, ni en tu casa, podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp que se vincula con la versión más común que tienes instalada en tu equipo celular.

A diferencia de la versión de WhatsApp para smartphones (teléfonos inteligentes) en la que para crear una contraseña sólo requieres utilizar la propia app de Meta, en la versión Web, tendrás que echar mano de una extensión de Google Chrome Web, sólo que esta vez, es bajo todas la medidas legales y de seguridad, pues no hay que olvidar que el buscador por excelencia de la web.

Dicha extensión lleva por nombre WA Web Plus y ésta te permitirá crear una contraseña para que nadie pueda entrar a tu cuenta cuando te levantas de la máquina y la dejas abierta. Lo que incluso evitará que tengas que iniciar sesión y escanear el código QR en cada momento.

En esta vida, todo o casi todo se puede recuperar y más tratándose de contraseñas... y WhatsApp no es la excepción. La primera opción para recuperar tu contraseña o password -como también se le conoce-, es cerrar sesión o en su defecto, elegiir la opción de Olvidé la contraseña.

Si esto pasa, sólo tendrás que volver a entrar a tu cuenta de WhatsApp Web volviendo a escanear el código QR y listo.

Y la segunda forma de recuperar tu contraseña es que la propia extensión de la app de mensajería instantánea te enviará una nueva contraseña como mensaje en tu cuenta de tu celular, que por supuesto podrás cambiar y personalizar si lo crees necesario.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!