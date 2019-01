Qué es la dieta keto

La dieta keto o también conocida como cetogénica, es un plan de alimentación en el cual el cuerpo y libera cetonas, que funcionan como energía para el cuerpo y se producen a través de la grasa.

Aunque la dieta keto no es nueva ha ganado fama en los últimos años, debido a que muchos famosos la han adoptado, como es el caso de Kim Kardashian, quien dio un cambio radical en su vida; luego de que comenzó a ponerla en practica.

Foto: Unplash

Este plan de alimentación promete ayudarte a adelgazar hasta 10 veces más que una dieta convencional, de acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Bethel.

¿En qué consiste al dieta keto?

En la dieta keto eliminas casi todos los carbohidratos, especialmente la harina y la azúcar, para estimular la producción de cetonas y que la energía el cuerpo no disminuya mientras quema el exceso de grasa.

Este plan de alimentación se basa en el consumo de proteína, es recomendada para aquellas personas que se les dificulta dejar de comer harina y azúcar, es decir aquellas que son muy antojadisas. La reducción de carbohidratos pesados es la forma más efectiva de perder peso sin sentir hambre, pues las proteínas te hacen sentir satisfecha por más tiempo.

Tips para que sea más efectiva la dieta keto

1.- Come proteínas ricas en grasa no saturadas y que no estén procesadas ni con conservadores. Entre más "limpias" sean más efectiva y saludable será la dieta.

2.- No olvides comer frutos secos, aguacate y aceite de oliva, son ricos en proteína no saturada y te harán sentir llena por más tiempo.

Es recomendable agregar a la dieta el aguacate. Foto: Unplash



3.- Come muchas verduras, serán la fuente de energía y vitaminas que te ayudarán también a andar picando entre horas, pues te darán la sensación de que estás satisfecha, pues harás creer al cerebro que ya comiste mucho.

No olvides que antes de realizar cualquier método para perder peso debes acudir con un médico que valore tu estado de salud, además de que es recomendable que la dieta keto la combines con un poco de ejercicio, además de que debes de tomar por lo menos 8 vasos de agua al día.