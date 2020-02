Qué es el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero es una fecha muy importante para todos los enmorados. El Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, las personas tienden a expresarse el amor que sienten, ya sea a la pareja o amigos.

El 14 de febrero es una fecha especial en la que se acostumbra a que las personas busquen el regalo ideal para la pareja o los amigos. Los osos de peluche, las flores, globos, cartas, etc, son los regalos más demandados en esta fecha, ya que es la mejor manera de espresar los sentimientos que se tiene hacia una persona.

Lee también:Efecto Boomerang de Whatsapp: Cómo funciona

San Valentín, sacerdote, ejercía en Roma en siglo III, ante la prohibición del emperador Claudio II de celebrar matrimonios jóvenes, se atrevió a desafiarlo y los celebraba en secreto, de ahí es patrón de los enamorados. Encarcelado y ejecutado el 14 de febrero del año 270. pic.twitter.com/NZxH8dO3i9 — Gabriela Cid de León (@gabiciddeleon) February 14, 2019

Hay dos conceptos que se relacionan en esta fecha: uno es el amor, que es el sentimiento que comparten dos personas mutuamente en la cual se respetan, se quieren, se valoran y entregan lo mejor de sí. El amor es un sentimiento universal que se experimenta en otro individuo.

La amistad es otro de los sentimientos que tienen relación en la fecha. Es la relación afectiva y recíproca que se siente hacia otra persona en la cual se cultiva día a día con el trato y la convivencia a lo largo del tiempo. Esta se puede dar entre mujeres, entre hombres o entre hombre y mujer.

El origen de la fecha tiene su historia en la época de los romanos, ya que San Valentín era un sacerdote que abogó para que no se prohibiera el cristianismo y los matrimonios, ya que el imperio romano supuestamente quería asegurarse que los soldados dieran un mejor rendimiento en la guerra.

Se dice que el Día de San Valentín surgió en el año 270 D.C. cuando el emperador Claudio II decidió prohibir el cristianismo y los matrimonios.Creía que los hombres casados eran malos soldados ya que, cuando había guerra, no querían separarse de sus familias, y abandonaban el campo de batalla para volver con sus personas amadas.

El lado oscuro detrás del Día de San Valentín. Foto: Pixabay

Fue entonces cuando un reconocido sacerdote llamado Valentín, quién tachó de indigno y opresor el decreto del emperador, decidió ayudar a las parejas jóvenes a contraer nupcias de manera clandestina. Cuando Claudio II comprobó lo que el cura hacia, intentó persuadirlo una y otra vez para que renunciase al Cristianismo y sirviese al imperio y a los dioses romanos a cambio de perdonarle la vida.

Por este motivo de la oposición de San Valentín, el gobernador dio la orden de cortarle la cabeza.

Hay frases celebres muy populares acerca del Amor y la Amistad:

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea. Alberto Moravia.

Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida. William Shakespeare.

"El amor sólo descansa cuando muere. Un amor vivo es un amor en conflicto." Paulo Coelho.

"Me estás enseñando a amar, yo no sabía. Amar es no pedir, es dar. Mi alma, vacía." Gerardo Diego.