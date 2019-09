Intentar calmar a un bebé irritable puede ser estresante para los padres, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ofrece importantes advertencias sobre qué no hacer.



No coloque al bebé en un "posicionador para dormir", "nido" ni dispositivo "antivuelcos", debido al riesgo de asfixia. Han muerto bebés después de moverse del costado al estómago y no poder respirar. Aunque algunos de esos dispositivos se han autorizado para su uso en la prevención del reflujo en los bebés, la FDA aconseja ahora que los padres no usen ninguno de ellos por ningún motivo.

Lee también: Cómo evitar los berrinches de tu hijo

Qué debo hacer para calmar a mi bebé irritable de forma segura. Foto ilustrativa

Pixabay

La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) ofrece sugerencias seguras.

Cuando cargue a los bebés, posiciónelos para que estén del lado izquierdo, lo que es útil si tienen cualquier problema digestivo.



No alimente a su bebé en exceso. La Academia sugiere esperar al menos de 2 a 2.5 horas desde el inicio de una comida a la siguiente. Intente recrear la comodidad que el bebé sentía en el útero. Balancee al bebé suavemente y reproduzca sonidos tranquilizadores. El confort de estar en un portabebés contra su cuerpo también podría ayudar.

Las mamás y los papás no siempre están de acuerdo en cuándo atender o no a un bebé que llora, sobre todo en medio de la noche, y eso puede provocar conflicto entre los cónyuges. En un momento de tranquilidad, los nuevos padres deben tener una conversación calmada si sus métodos para consolar al bebé difieren. Hable abiertamente sobre el estrés que quizá sienta, y sobre cómo formar un frente unido.



Y recuerde, cuando llegue el momento de tener una cuna, siempre ponga al bebé de espaldas en una cuna completamente vacía, sin mantas, almohadas ni juguetes.