Cuando sales de día de campo, un fin de semana a la playa, o tienes esas merecidas vacaciones a donde siempre has soñado, tienes que pensar en todo lo que hay que contemplar en el equipaje. Algo indispensable para que ningún imprevisto arruine el momento, es un botiquín de viaje en caso de requerir primeros auxilios menores.

No es necesario que incluyas más de la cuenta, por ello debes pensar en tus necesidades y las de tus acompañantes, anotar alergias, problemas respiratorios y medicamentos habituales. Además hay que contemplar cuál será nuestro destino y las actividades que realizaremos durante la estancia.

Qué debe tener un botiquín de viaje. Foto: Pixabay

Como regla general, debemos incluir en el botiquín de viaje antipiréticos y los analgésicos, por si presentamos dolores leves y fiebres menores, según Salud Bayer: Science for A Better Life. No olvides medicamentos que alivien los mareos y las nauseas, ya que son un síntoma común cuando estamos viajando, sin dejar de lado los que alivien los problemas estomacales como colitis, gastritis y diarrea.

Qué debe tener un botiquín de viaje. Foto: Pixabay

Incluye el material necesario para realizar curas básicas, entre ellos está el algodón, gasas, grapas, vendas, tijeras de punta redondeada, pinzas, agua oxigenada, alcohol, suero y limpiador de heridas. No desestimes el protector solar, repelente, gotas lubricantes para los ojos, suero oral, termómetro y agua, esto de acuerdo a las necesidades reales de los vacacionistas. ¡Te deseasmos buen viaje!