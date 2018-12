Problemas cardiovasculares y metabólicos aumentan en navidad

Cuidar nuestra alimentación es algo que debemos poner en práctica todo el año. Sin embargo, hay que considerar que la época descembrina trae consigo fiestas, posadas y reuniones familiares que terminan con excesos en lo que consumimos y así mismo alteraciones del sueño y descanso.

Es por ello que para muchas personas los hábitos saludables se vuelven complicados en navidad, pero ojo, esto o hay que tomarlo a la ligera pues todos estos cambios pueden traer por consiguiente problemas cardiovasculares y metabólicos, pues simple y sencillamente las comidas copiosas provocan que nuestros niveles de colesterol aumenten.

Leer también: Olió sus calcetines y le dio una infección en los pulmones

Es así que los especialistas en salud llegan a la conclusión de que el problema de las comidas y cenas navideñas no es tanto los alimentos que consumimos si no su exceso. Por ello, nos recomiendan que no nos saltemos comidas y que moderemos las raciones.

Leer también: Podrían dar nuevas terapias para autismo con estudio del cerebro

Sanidad pide un consumo responsable y solidario en Navidad. la Dirección General de Salud Pública y Consumo ha puesto en marcha una campaña informativa al objeto de sensibilizar a la población en la promoción de un consumo responsable, sostenible y s https://t.co/1zu7hylBuA pic.twitter.com/L1EEJCHRXY — La Tribuna de Toledo (@tribunadetoledo) 15 de diciembre de 2018

Así mismo, por más 'cansado' que parezca, hay que realizar ejercicio físico, y tener cuidado con el consumo excesivo de alcohol, controlar el consumo de dulces y, por último, comer de manera pausada, para sentirte saciado y disfrutar de cada alimento en las reuniones familiares tan típicas de estas fechas.