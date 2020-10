Predicciones de Mhoni Vidente sobre posible destitución de AMLO

Este miércoles 30 de septiembre, la cubana Mhoni Vidente hizo un polémico vídeo en su canal oficial de YouTube, en el que hablaba sobre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y uno de los temas más actuales en redes sociales, en los que muchos piden su destitución.

"Vamos a hablar de algo muy importante que está en el tintero y que lo he estado viendo en varias redes sociales, la destitución de López Obrador, -yo creo que porque él lo estimula mucho; están diciendo que se va a ir en diciembre, otros dicen que en marzo; se hablará de que está enfermo y que van a poner -en su lugar- a Marcelo Ebrard y yo creo que son puras noticias falsas de lo que están diciendo que va a pasar con el presidente".

La cubana atribuye la actual situación de salud de AMLO a un posible tratamiento médico hormonal para mantenerse fuerte y vigoroso; incluso algunas vitaminas para evitar el contagio del coronavirus. Mhoni agregó que cuando una persona toma este tipo de tratamientos o vitaminas, piensa cosas que no son y es por eso que a veces López Obrador da respuestas que a veces a la gente no le parecen lógicas o coherentes.

Sin embargo, la clarividente dejó claro que ella no ve que el primer mandatario de México abandone su puesto hasta no terminar su administración, pues fueron por lo menos veinte años de estar intentando llegar a la silla presidencial como para retirarse al tercer año de gobierno.

Lo que sí aseguró es que todo será producto de sus opositores, quienes estarán aún más en contra del presidente de México quien actualmente tiene 66 años de edad, pues son los que definitivamente no lo queren en el poder y va a ser "un estire y afloje" para ra AMLO en los próximos meses.

"Pero no veo que el presidente se vaya ni en diciembre ni en marzo; al contrario, yo creo que va a seguir todavía hasta terminar... Que es verdad que tenemos 12 millones más de pobres, por la pandemia y por el mal manejo... es que ya el señor presidente tiene que cambiar radicalmente a sus asesores en cuestiones de economía, de Hacienda, que traiga otro tipo de personas que realmente sepan trabajar".

Entre otras cosas dijo que la pandemia se podrá librar el país aunque no de la mejor manera ya que en diciembre viene un nuevo brote por el frío que hará, así axhorta a sus seguidores a cuidarse mucho y a abrigarse muy bien, ya que no se sabrá si lo que se viva en ese momento sea gripa, influenza, virus, etc.

"Por eso es muy importante que el señor presidente se rodee de gente capaz, que [lo que piense] no es la última opinión de él, que tiene que compartir... y definitivamente no se va a ir".

También invitó a sus seguidores a ya no seguir especulando, a hacer que entre todos funcione el país, para poder lograr que la salud de los mexicanos esté mejor.

"Y el señor presidente está en la presidencia les guste o no, él ganó con un montonal de votos; si él mismo se sabotea, 'señor presidente no se sabotee, búsquese gente que le ayude, ¡yo le ayudo! y no le cobro nada; yo le ayudo más o menos a cómo lidiar con esta gente; no se crea todo lo que le dicen; hay muchos intereses de por medio. El señor presidente no es malo, pero pues se ha rodeado de gente que no ha servido", expresó Mhoni.

Martes 13 de octubre de 2020

Y entre otros temas, la pitonisa habló sobre las predicciones de octubre. Dijo que el día martes 13, el planeta Marte se alineará con la Tierra y eso será un detonante que traerá disturbios a algunos países.

Y en lo que respecta a Estados Unidos, México y América, ese día provocará manifestaciones, violencia, polémica en cuestiones de gobierno.

