Los eructos y gases son considerados flatulencias naturales que suelen ser frecuentes, ambos se acompañan de de hinchazón y a veces dolor, si esto sucede en exceso, es importante que acudas al médico para que identifique si hay algún problema en tu organismo que los pueda estar causando. En la mayoría de los casos no suele ser grave.

Lo primero que tenemos que entender es que, los eructos y gases no son más que la expulsión del exceso de aire acumulado en el tracto digestivo superior. Comer y beber rápidamente, hablar mientras comemos, mascar goma, ingerir gaseosas, fumar, etc, son algunos de los motivos para que el aire se acumule en el esófago y no llegue al estomago.

Por qué se producen los eructos y gases. Foto: Pixabay

En el caso de los eructos y gases excesivos, podría estar sucediendo a consecuencia del reflujo de ácido estomacal o la enfermedad por reflujo gastroesofágico como la gastritis, además de evidenciar probables úlceras estomacales que van acompañadas de síntomas como acidez y dolor, según Mayo Clinic.

Las flatulencias pueden ser eructos y gases, sin embargo, los eructos solo podrán ser considerados bajo este termino cuando tengan mal olor. Por su parte, los gases son flatulencias que se acumulan en el intestino delgado o el colon, son causados por los alimentos que no alcanzaron a digerirse o en dado caso, cuado el aparato digestivo no los pudo descomponer.

Si los eructos y gases te están causando molestias y se encuentran acompañados de síntomas como dolor insoportable, sangre al defecar, molestia en el pecho cuando eructas, sensación de vómito, pérdida inexplicable de apetito y peso, diarrea y cambios de color en el excremento, lo mejor será que acudas al médico para una adecuada valoración.