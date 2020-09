Por qué se debe eliminar de WhatsApp el caché con frecuencia

Debido a que WhatsApp es una de la aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, es necesario saber algunas características de la app que tiene que ver con el tráfico y almacenamiento de contenido multimedia así como de enlaces y mensajes escritos que a diario se utilizan a través del medio de comunicación que es la app, propiedad de Facebook.

¿Has escuchado hablar del CACHÉ? Bien, el término se refiere a un área de almacenamiento dedicada a la recuperación a gran velocidad de los datos usados o solicitados con más frecuencia, por lo que es importante mantenerla libre para su buen funcionamiento.

Ante la situación, podrían saltar algunas dudas sobrel el dispositivo móvil en cuanto a: por qué es necesario limpiar o eliminar con frecuencia la memoria caché de WhatsApp o qué podría pasarle al celular, tableta y ordenador, incluso, si se podría bloquear el equipo.

Por lo que es necesario saber, que muchas veces, cuando el celular se traba se debe recurrir a borrar el caché; aunque existen otros motivos por los cuales debe hacerse dicha liberación. ¿Te ha pasado algo así?

Y pese a que de acuerdo a SensorTower, WhatsApp se coloca por encima de las redes sociales ya conocidas como Facebook Messenger y Telegram debido a su fácil uso y la practicidad que provee en la vida diaria de los usuarios, también es necesario mantener la app en óptimas condiciones para su correcto y fluido funcionamiento.

Pues aunque esté catalogada como el mejor servicio de mensajería instantánea, no está libre de presentar fallas o errores. Situación que normalmente sucede cuando es necesario actualizar la app o se trabó (o interrumpió) y no se puede utilizar fluidamente.

Y en ese sentido, es cuando se tiene que recurrir a la memoria caché de WhatsApp. Para eso es necesario saber qué sucede cuando se borra el caché de WhatsApp.

Una de las cosas que más preocupa a los usuarios es perder parte de su contenido multimedia almacenado en el celular. Por eso resulta reconfortante saber que NO SE BORRARÁN las fotos o conversaciones.

Así, lo único que se está eliminando serían los archivos y datos temporales que siempre se almacenan en el teléfono y afectan al funcionamiento de WhatsApp.

Aunque una vez eliminados y cuando se vuelva a abrir de nuevo la app, esos datos de nuevo ocuparán un espacio en el celular.

De hecho es recomendable sólo utilizar la opción sólo en caso necesario de que WhatsApp no funcione correctamente en el equipo.

Cómo borrar el caché de WhatsApp:

Ir a Configuración del teléfono celular.

Abrir la opción de Almacenamiento.

Buscar la opción de Otras Apps y seleccionar WhatsApp.

Hacer click en la opción e Borrar memoria caché (el sistema indica cuánta memoria se va a liberar en ese momento).

WhatsApp tiene la particularidad de contener una serie de datos camuflados en sus códigos internos que, en ciertos casos, es posible que arreglen ciertos problemas ocurridos con la app, por lo que si en dado caso se descubre que se ha eliminado algún contenido que se ha borrado de las conversaciones, se puede verificar en la app si se cuenta con alguna copia de seguridad para recuperarlo.

Otro punto importante sobre el tema es que si por error se eligió la opción de Forzar detención, tampoco pasa nada grave en la aplicación, pues no toca el contenido almacenado. Lo único que pasará es que WhatsApp ya no funcionará hasta que no se vuelva a abrir de nuevo la aplicación.

Así que eso podría servir por si no se desea recibir ninguna notificación por parte de los demás contactos de la app, de manera temporal y hasta que se decida cambiar de opinión.

Por qué se debe eliminar de WhatsApp el caché con frecuencia. Foto Pixabay

