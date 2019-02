Seguramente por lo menos una vez en la vida has percibido que te huelen mal los píes, el padecimiento no solo te causa molestia sino que da pena. Esto sucede porque en tus píes hay 250 mil glándulas sudoriparas, por ello, esta parte del cuerpo huelo peor que otras zonas, según una publicación de Salud Bayer Science for A Better Life.

No en todos los casos la sudoración es la responsable del mal olor, entonces ¿por qué me huelen mal los píes? La realidad es que este molesto padecimiento se debe a la presencia de bacterias y hongos que se alojan en la superficie de la piel y que, al contacto con el sudor se descomponen, produciendo un olor similar al de los quesos añejos.

Si te huelen mal los píes, pero ya es algo insoportable y constante, lo más probable es que se trate de una infección causada por hongos que comunmente se conoce como pide de atleta.

Habitos cómo no secar los pies antes de meterlos en el calzado, usar siempre los mismos zapatos, no ventilarlos, andar descalzsos en superficies públicas, bañarse sin sandalias y no utilizar desodorante, propician que el mal olor se presente porque las bacterias se reproducen más rápido.