¿Subes muchas selfies a tus redes sociales? ¡Esto es lo que los demás piensan de ti! Los resultados de una investigación realizada por la Universidad Estatal de Washington, han encontrado que los usuarios de Instagram con más selfies, se perciben como menos exitosos e incluso como personas solitarias e inseguras de sí mismas.

Por años se ha dicho que las personas que suelen tomarse muchas selfis y subirlas a sus redes, tienen un comportamiento narcisita. Por su parte el estudio publicado para el Journal Research in Personality, precisa que quienes lo hacen padecen baja autoestima y carencia de éxito.

Personas con muchas selfis son menos exitosas y más solitarias. Foto: Unsplash

Es probable que tu intención se mostrar cuánto te gustas, quieres y disfrutas de tu día, momentos, etc, sin embargo los resultados de la investigación detectaron que los usuarios con mayor número de selfis suelen recibir más percepciones y comentarios negativos. Pero tranquilo, no todo está perdido, ya que además concluyeron que en efecto las redes sociales no son un reflejo exacto de nuestra personalidad.

Contrario a quienes suben más selfis, los usuarios que comparten fotos tomadas por otras personas, reciben comentarios y percepciones positivas de otros usuarios, quienes los miran como personas con alta autoestima, amigables y exitosos.

En la investigación participaron 149 estudiantes en dos etapas, para evaluarr 13 atributos de personalidad a través de sus publicaciones.