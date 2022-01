Nuevo truco para grabar una videollamada de WhatsApp este 2022

La nueva era de la tecnología si duda nos ha alcanzado este siglo XXI y WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea y redes sociales, con las se puede comprobar lo dicho. Pues una de las buenas noticias que han llegado recientemente es que con un nuevo método, ya se pueden grabar las llamadas que se hacen a través de la app.

El truco sirve para aquellos usuarios de WhatsApp que quieren dejar un recuerdo para revivir un momento especial con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, etc, aunque sea sólo por voz. Sólo que hay un detalle; debido a que no es una función o herramienta oficial de la app que ha cambiado de apellido de From Facebook a From Meta, para lograrlo, hay que echar mano de apps de terceros.

También es importante saber que este tipo de trucos sólo tienen disponibilidad en equipos Android, que pueden ser de todas las marcas, siempre y cuando sean smartphones o teléfonos inteligentes; pues los equipos iOS o mejor conocidos como iPhone, no pueden realizar este tipo de trucos debido a la seguridad de su sistema operativo.

Lee también: WhatsApp: ahora podrás enviar mensajes sin escribir, sólo con reacciones

Para lograr grabar una o varias llamadas, hay que llevar al pie de la letra el siguiente procedimiento; mismo que obedece a un método actualizado para este nuevo año 2022. Otro de los detalles es que el truco ayudará a los interesados en utilizar el truco, a que no se tenga ningún registro de las llamadas que se realizan a través del equipo celular.

Por otro lado y no menos importante, es que el usuario que quiera grabar una o más llamadas, deberá -por ética-, informar a su contacto que grabará dicha videollamada, pues en el peor de los casos, se podría utilizar en su prejuicio y/o para otros fines, por lo que automáticamente se infringe en la privacidad y seguridad de los mismos.

Lee también: WhatsApp permitirá difuminar imágenes directamente desde la aplicación

Pero, vamos a los que nos interesa: ¿Cómo hacer para grabar una llamada de WhatsApp?

El primer paso, será descargar la aplicación Grabador de llamadas Cube ACR (da click al link).

la aplicación Cube ACR (da click al link). Ahora deberás dar los permisos correspondientes y dar acceso a herramientas como el micrófono, teléfono o lista de contactos de tu agenda.

Posteriormente, una vez instalado Cube ACR, se deberá hacer una llamada de prueba por WhatsApp.

Y la misma deberá ser tan real, que se deberá cruzar algunas palabras con el contacto que se encuentra del otro lado del teléfono.

Al término de la llamada, será necesario recurrir a Cube ACR para verificar que la llamada ha sido grabada.

Ahora se podrá reproducirla y volver a escucharla cuantas veces se desee.

La buena noticia es que se podrán escuchar a las dos partes hablando.

Y como todo truco que no es oficial de WhatsApp que se aplica en un teléfono celular, hay que saber que en el momento en que ya no se desee tener más la aplicación, también se puede eliminar, aunque las llamadas de voz de WhatsApp ya no podrán ser grabadas.

Síguenos en