Luego de ciertos cambios que han tenido las líneas telefónicas en cuanto a la modalidad de marcación, el próximo 3 de agosto del año en curso, entrará en vigor de forma oficial, la nueva marcación a 10 dígitos tanto en teléfonos fijos como smartphones.

Hemos aprendido a marcar anteponiendo los números prefijos 01 para llamadas de larga distancia desde un teléfono fijo a un fijo, 044 para los celulares locales o 045 para los celulares de larga distancia, desde un fijo. Pero esas modalidades de marcación ya han sido eliminadas del sistema telefónico de México.

Lee también: WhatsApp: el asistente personal que te leerá los mensajes en voz alta

Nueva marcación de 10 dígitos, oficial a partir del 3 de agosto de 2020. Foto Pxfuel

¿En qué consiste la nueva marcación y cómo se hará? Desde el próximo 3 de agosto, por disposición oficial, habrá una nueva marcación para números fijos y celulares, lo que será uniforme para todos los números del país.

El cambio se hará dependiendo de la clave lada de cada ciudad, pero incluyendo ésta además del número local, deberán sumar 10 dígitos; ni uno más ni uno menos. Por ejemplo, si el número telefónico es de la CDMX, la lada es 55, por lo que se tendrá que marcar 55 ** ** ** **.

En otros estados, la lada es de tres díjitos, por lo que el número local fijo es de siete, pero los celulares, en todos los casos suman 10 dígitos, cambiando sólo la lada de cada lugar. En el caso de 222 que es lada de Puebla la marcación sería 222 *** ** **, o la de Oaxaca 951 *** ** **.

El número nacional de emergencias 911 no cambia.

Así que, ahora la tarea será renovar la agenda y registrar los números debidamente a 10 dígitos, para que desde un teléfono fijo o un móvil, se pueda marcar sin nungún problema a cualquier número que se necesite.

Y aunque, en algunos casos ya se había hecho de esta forma el registro de números en los teléfonos, se podía marcar sin la clave lada en números locales, sin embargo, si a partir del próximo 3 de agosto, no se le antepone la clave lada a los teléfonos fijos y celulares, simplemente la llamada no entrará; incluso, se escuchará una grabación que indica que ese número no existe.

Nueva marcación de 10 dígitos, oficial a partir del 3 de agosto de 2020. Foto Pxfuel

Para marcar desde el extranjero a México, a números fijos o celulares, se eliminará el número 1 que se marca después de la clave nacional. De esta forma, el código a larga distancia del país será 52 y el número nacional a 10 dígitos, así: México: 52 ** ** ** **.

Los beneficios de la nueva marcación radican en que habrá mayor disponibiliad de números a nivel nacional, así como que será mucho más sencilla y rápida puesto que habrá uniformidad para todo el país.

Esta nueva marcación es por dispisición oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que si aún se tienen dudas, se puede consultar el sitio oficial www.ift.org.mx.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.