Niño de siete años se rapa para apoyar a amigo con cáncer

La amistad es un hermoso vínculo que puede haber entre dos o más personas, ya que a través de ella las personas de alguna u otra forma se juran lealtad, la confianza, el compañerismo, compañía, etc. La amistad suele darse en los diferentes ámbitos sociales como la escuela, el trabajo y el lugar donde vives. Recientemente se dio a conocer la hermosa relación entre dos niños.

La decisión de un niño de siete años de raparse para que su amigo de clase, quien fue diagnosticado con leucemia, no fuera el único en la institución sin pelo ha conmocionado a usuarios de internet, quienes no han dejado de admirar al pequeño por su gran gesto.

Olly le demostró a su amigo su apoyo y se rapó para que él no fuera el único sin pelo. Foto ilustrativa Pixabay

El menor de siete años tomó la decisión de cortarse el pelo luego de sentirse triste por ver a su amigo sin cabello y para que no se sintiera solo. “Cuando Tommy-Lee no tenía cabello me sentía triste y no quería que se sintiera solo. Le quería ayudar ya que tenía cáncer y quería que el cáncer se fuera. Me rapé para que pudiéramos ser calvos juntos”, señaló el niño durante una entrevista al medio Leicester Mercuty.

La vida de Tommy, quien vive en la ciudad de Anstey cambió luego de que le diagnosticaran leucemia. Luego de luchar varios meses contra esta terrible enfermedad, Tommy perdió el cabello y como muestra de su amistad, solidaridad y confianza, Olly decidió cortarse el pelo para que su amigo no fuera el único sin cabello en su escuela.

"Llegué a casa y le pregunté a mamá si podía raparme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño sin pelo en la escuela”, dijo Olly a su madre.

Olly es una muestra de que existen amistades reales, que sin dudarlo, están dispuestos a demostrar el apoyo incondicional. Olly no solo se rapó por su amigo, sino que además, recaudó aproximadamente 1400 euros ( 30 mil 22 pesos) para una organización que ayuda a otros niños enfermos en Leicester.