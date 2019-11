Se argumenta que Netflix dejará de formar parte de las televisiones 2009,2010,2011, se detectará a través de un mensaje que dirá "por limitaciones técnicas la app ya no estará disponible". Hasta el momento no se han dado las razones del por que sucederá esto, pero lo más creíble es por el año que los televisores tienen, así que las personas tendrán que cambiar de modelo de televisión, pero si no lo pueden hacer no les quedar más que usar el dispositivo móvil para mirar lo que los desean.

Se hace alusión al avance de la tecnología que hoy en día es demasiado, va evolucionando y cambiando de manera radical, pues la gente cada vez más quiere que los sorprenda con cosas innovadoras, y si que lo han hecho al sacar al mercado tantas aplicaciones y la actualización que van teniendo con el tiempo vence.

Netflix le dice adiós a los televisores de 2009, 2010 y 2011. Foto pxhere.

Estos son los aparatos compatibles a partir del 1 de diciembre Smart TV, Panasonic, y LG ,de 2012 o más actuales Philips, Hisense, Samsung, de 2012 o más actuales, pues este tipo de marcas o televisores no podrán tener el acceso como lo hacían anteriormente.

Si las personas desean acceder a deberán seguir las marcas con las cuales serán compatibles, pues este tipo de plataforma es la que brinda el servicio audiovisual, con un inmenso catálogo de películas, y se realiza un pago mensual, que hasta el día de hoy hay una gran cantidad de suscriptores.

Netflix tuvo un gran número de personas que lo han adquirido, pues el servicio que brinda es completo, bueno y de calidad, pues tiene al alcance de todas las personas desde niños hasta adultos, el contenido de preferencia, que permite que disfrute de las mejores series, novelas, películas, para todas las edades.