Netflix empezará a cancelar cuentas aunque se paguen mes con mes

Netflix anunció recientemente que empezará a cancelar cuentas aunque los usuarios las estén pagando mes con mes; sin embargo, la hará por una razón de peso. Pues ante la contigencia satinaria que se vive en todo el mundo a causa del Coronavirus, la situación económica global se ha venido abajo, y en ese sentido, la plataforma ha tomado medidas.

El gigante del streaming, lo único que busca con esta estrategia, es que los usuarios que están suscritos y están pagando el servicio, aunque no vean el contenido -situación que se registra en la plataforma-, no gasten sus recursos en algo que por lo pronto no se utiliza; pues lo hace a manera de apoyo para sus usuarios y que dejen de gastar sin sentido.

Las cuentas que lleven demasiado tiempo sin ver contenido de la plataforma serán dadas de baja, para impedir que se les siga cobrando al usuario una cuota por un servicio que no utiliza, cosa muy útil considerando el aumento considerable de precios que se prevén para el próximo mes de junio (por lo menos en México). Ésto, de acuerdo a un comunicado emitido por la compañía de streaming.

La plataforma no cancelará sin previo aviso; estará enviando a sus usuarios menos activos un e-mail preguntando si desea mantener la cuenta activa o no, por lo que ellos tendrán que decidir, si desean seguir pagando por un servicio que no utilizas, aunque si se omite o no se responde el correo, la suscripción será cancelada de forma automática.

De acuerdo al comunicado publicado, las cuentas que serán notificadas y candidatas para la cancelación del servicio serán aquellas que tengan como mínimo un año inactivas, que no hayan visto contenido alguno a lo largo de 12 meses. Estas cuentas representan el 0.5% de sus suscriptores.

Respecto a que si se quiere volver a tener la suscripción, se iniciará de cero, Netflix asegura que los usuarios que deseen cancelar su cuenta o a los que se le cancele automáticmente y tiempo después deseen reactivarla, podrán hacerlo, usando su misma cuenta la cual se reactivará con el historial, perfiles y criterios de visualización que se tenían al momento de ser inhabilitada.