Ante el fenónemo mundial que ha provocado Netflix, el gigante del streaming, se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por los usuarios a nivel mundial.

Y siendo así, se ha dado la situación de compartir cuentas con otros usuarios ya sea familiares, la pareja o los amigos. En este sentido, aunque la cuenta es para un número determinado de usuarios, es evidente cuando alguien está usuando la cuenta sin el permiso del titular.

Lee también: Netflix contrata a creadores de Game of Thrones

Netflix: cómo saber si alguien está usando tu cuenta sin permiso. Foto Instagram

Pero incluso, el hecho de compartir cuentas no representa un problema para la plataforma, más bien el problema que se pudiera generar en torno a esta situación sería para el titular de la cuenta, ya que ante el deseo de muchas personas de tener una cuenta propia y no poderlo lograr, "se pegan" a quienes son tiulares de cuentas y de esa manera se hace un uso más extenso de la plaforma. Incluso, esta situación no puede ser controlada por Netflix.

Si crees que alguna persona utilizó tu cuenta de Netflix sin tu permiso, puedes consultar la actividad de visualización reciente para ver qué títulos se reprodujeron.

También puedes consultar la página Actividad de streaming reciente del dispositivo, que mostrará la fecha y hora del contenido visto, junto con el país, el estado y la dirección IP desde donde se realizó la transmisión del contenido, así como el tipo de dispositivo que se utilizó para tal fin.

Ten en cuenta que la información de ubicación es aproximada, ya que se determina en función del lugar de registro de la dirección IP detectada.

Si notas actividad de streaming inesperada en tu cuenta de Netflix y no te han robado ningún dispositivo, es recomendable cambiar la contraseña de Netflix para asegurarte de que nadie tenga acceso a la cuenta sin tu permiso.

Incluso, puedes cerrar sesión en todos los dispositivos conectados a tu cuenta para desconectar cualquier dispositivo no autorizado.

Este método de desactivación desconecta todos los dispositivos conectados actualmente con tu cuenta de Netflix y puede demorar hasta 8 horas en aplicarse.

Este método también borrará los datos de ubicación asociados con tus dispositivos. Por lo tanto, no desactives tus dispositivos de esta forma si crees que te robaron un dispositivo.