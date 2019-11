Se acercan las fechas decembrina y lo más popular que se escucha en esos días son las canciones que hacen recordar el nacimiento del niño Jesús, la paz y calma que debe de haber en esas fechas de amor entre las familias.La aplicación spotify permite bloquear a los cantantes opción que les brinda a los usuarios.

La aplicación spotify es una plataforma de datos que registra la música para que las personas puedan acceder en ella, y puedan bajar las canciones que más les guste.Se dice que el año pasado entre el mes de octubre y diciembre, el hit navideño aumento sus reproducciones a más de 2.000% que fue el 24 de diciembre el día en que más se escucharon.

Lee también:Día de Muertos. Canciones que no pueden faltar según Spotify

La canción 'All I Want for Christmas Is You' esta situada en el primer lugar, escuchada en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Pues los jóvenes de entre 18 a 24 años representan el 29% de la música más escuchada.

En España como en todo el mundo la canción ubicada en segundo lugar es 'Last Christmas' de Wham!, pues es un clásico que ha acumulado 360 millines de reproducciones gracias a la gran plataforma de Spotify que hace posible que las perdonas puedan acceder a escuchar estas canciones.

Navidad: Las canciones más escuchadas en el mundo. Foto pexels.

CANCIONES DE NAVIDAD MÁS ESCUCHADAS EN EL MUNDO

"All I Want for Christmas Is You" - María Carey

"Holly Jolly Christmas" - Michael Bublé

"It's Beginning to Look a Lot like Christmas" - Michael Bublé

"Jingle Bell Rock" - Bobby Helms

"Last Christmas" - Wham!

"Rockin' Around The Christmas Tree" - Brenda Lee

"A Ghetto Christmas Carol" - XXTENTATION

"Mistletoe" - Justin Bieber

"Santa Tell Me" - Ariana Grande

"It's the Most Wonderful Time of the Year" - Andy Williams

Spotify con motivo del 25 aniversario de la canción 'All I Want for Christmas Is You', lanza una versión mejorada del álbum, con la intención de que las personas tengan ritmos variados de la música en esas fechas tan importantes, y solo estará disponible en la plataforma sueca, con su contenido original. En la aplicación las personas pueden buscar todo tipo de género y canciones que les agrade, pues es fácil con solo descargarla.