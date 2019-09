Llegó el día del evento Storm Area 51, They Can't Stop All of Us creado hace un par de meses en Facebook convocando a la población estadounidense al asalto del Área 51 para desenmascarar la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre escondida en la base militar secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Naruto no podía faltar al ser uno de los personajes principales del evento.

Storm Area 51, They Can't Stop All of Us es el mayor evento de aficionados del fenómeno ovni y no es una broma, todos se dieron cita en la periferia del Área 51 con carteles que exigían se revelara la verdad extraterrestre, a pesar que no asistieron los 2 millones de personas que habían confirmado.

Un joven vestido como Naruto se robó la atención de los presentes e incluso de los medios de comunicación, ya que la descripción del evento pedía que los asistentes corrieran como este personaje de anime para en caso de defensa del ejército estadounidense, esta sería la única manera de esquivar la balas.

Naruto llega a Nevada para asaltar el Área 51. Foto: AFP

A pesar de la gracia con que algunos tomaron el evento, la seguridad del Área 51 no tomó las cosas a la ligera y ante las advertencias realizadas, reforzó la vigilancia el los accesos principales del complejo militar.

Los presentes que aún se encuentran en la zona se disfrazron de personajes como Naruto, otros llegaron vestidos de astronautas y hasta aliens estuvieron en el evento, incluso reporteros de algunos medios optaron por llegar con un atuendo especial para la ocasión.