Marlene Favela y su radical cambio de look y maquillaje para portada de revista

Desde los inicios de su carrera, Marlene Favela siempre se ha caracterizado por manejar un look muy similar respetando su cabello largo y su maquillaje muy natural, dejando resaltar su belleza, por lo que sorprendió a sus admiradores al aparecer muy diferente posando para la portada de una revista.

Con motivo del Día de las Madres, la protagonista de “Los herederos Del Monte”, melodrama que protagonizó al lado de Mario Cimarro, apareció en la tapa de la revista Mimosa con un radical cambio de look y maquillaje cargado que dejó a todos con el ojo cuadrado.

Luciéndose en un elegante traje rosa y llamativos collares de perlas, Marlene Favela se mostró como nunca antes dejando a un lado su larga cabellera castaña y presumiéndose con un labial rojo quemado y el tono de piel bronceada, definida por contour.

Lee también: Marlene Favela presenta a su madre en redes y fans la llaman suegra

¿Qué le pasó a su cabello y maquillaje?

Por el 10 de mayo, la estrella de televisión fue invitada para la edición especial de la revista Mimosa y apareció en la portada luciendo un elegante blazer en tono rosado con incrustaciones de perlas y detalles de costuras expuestas.

La actriz duranguense también presumió varios collares de perlas enrollados en su cuello, a manera de gargantilla que se juntaban en un nudo y el resto colgaba hacia su pecho, logrando crear un outfit muy glamoroso y atractivo.

Lee también: A 20 de años de Gata salvaje, así lucen Marlene Favela y Mario Cimarro

Pero lo que realmente acaparó la atención de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, aplicación en la que compartió la imagen de portada de revista, fue su cabello, el cual lucía corto a la altura de las orejas y con fleco sobre la frente, como nunca se le había visto antes.

Y aunque el efecto del cabello corto fue por el tipo de peinado que llevaba Marlene Favela para la sesión de fotografías, realmente dio la finta de cómo se vería si recortar su larga melena hasta arriba de las mejillas, además que el maquillaje fue más cargado de lo que suele llevarlo, con base de alta cobertura, labios rojos y pestañas muy largas, algo muy diferente a ella.

“Eres muy bonita”, “Regia”, “Hermosa”, “¡Qué bien le queda ese corte de cabello, mi bella!”, “Un bello rostro“, “Muy guapa“, “Bellísima“, “¡Felicidades!“, “Luces muy bonita y bella“, “Guapa como siempre“, “¡Súper Top! Besos desde España“, “Muy bonita“, “No te ves nada bien, pero en fin. No te pareces nadita. Te ves rara, diferente, no luces tu belleza“, “Estupenda”, fueron algunas de las opiniones que se pueden leer en su post.

Independientemente de su radical cambio de look, Marlene Favela agradeció a la publicación por ponerla en la portada para celebrar el Día de las Madres, pues hay que recordar que la actriz también tiene una hija pequeña y por ello celebra desde hace algunos años el 10 de mayo.

Síguenos en