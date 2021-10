Maite Perroni revela que le choca el WhatsApp, por eso no tiene contacto con Alejandro Speitzer

Recientemente se encontraron los actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer en la alfombra roja de los Premios Platino del Cine Iberoamericano y tras saludarse con un gran abrazo, la protagonista de la serie "Oscuro Deseo" (2020), hizo tremenda revelación; que es el motivo principal por el que no tiene contacto ni con Speitzer, ni con otros famosos.

¿Pero quién se podría resistir a contestar un mensaje o llamada del guapo actor Alejandro Speitzer? Pues hasta hoy se sabe que es la ex RBD, quien se ha dado el lujo de no contestar mensajes ni llamadas.

Maite Perroni reveló en entrevista con Televisa Espectáculos, que tiene un gran conflicto en su vida tras el uso de WhatsApp luego de ser captados saludándose muy efusivamente con Alejandro Speitzer.

Fue el actor, quien hizo una primera confesión: "Sepan que nunca me contesta el teléfono esta persona".

A lo que la también protagonista de "El Juego de las Llaves" (2020-2021) de Amazon Prime Video, contestó entre risas: "Es que yo tengo un gran conflicto en mi vida, ¡Me choca WhatsApp!".

Aunque su revelación le dio pie al guapo actor sinaloense para argumentar que existe el teléfono para llamar y preguntar si él es el culpable del rechazo que Perroni tiene por la app de mensajería instantánea.

Y ante el reclamo del ex novio de la española Ester Expósito, Maite aseguró que lo primero que hizo cuando llegó a Madrid para la premiación, fue ponerse en comunicación con su co-protgonista de "Oscuro Deseo" de Netflix.

"No, no, no... pero me reporté, llegué a Madrid y le dije: 'Alejandro Speitzer, dime que estás aquí', porque sé que aparte el día de hoy está nominado y no me contestó".

El guapo actor de 26 años, no pudo evitar la risa mientras la actriz dijo que ella iba a cenar en un famoso lugar de Madrid pero no lo haría porque respetaría a su amigo por no contestar el teléfono... ¿sería una venganza?

"Mi hermano... es que lo amo, Spetizer se ha vuelto como un hermano para mí, de verdad, tuvimos una relación muy linda y pues ahí sigue".

Aunque no dejó pasar la oportunidad de reafirmar: "Pero es verdad, odio WhatsApp, es que, no me gusta el teléfono, entonces, me siento, como que ahora con la tecnología me siento como siempre obligada a tener que contestar inmediatamente las llamadas, los mensajes".

Por último, Maite Perroni reveló que regresará a México debido a que está a punto de preparar un proyecto que se podrá disfrutar en 2022; aunque necesita hacer trabajo de mesa con la producción y con todo lo que requiere el proyecto.

