Los tips de maquillaje de Lucero para lucir espectacular a sus 52

Lucero es una de las famosas que fue beneficiada por la madre naturaleza al concederle una belleza natural impactante que para lucirla no necesita de mucho arreglo, incluso hoy, a sus más de 50, sigue enamorando a millones de fans alrededor del mundo con su angelical rostro.

Una de las cosas que más se le ha aplaudido a la protagonista de “Lazos de amor”, melodrama de Televisa, ha sido que nunca ha abusado de los cosméticos para presumir su belleza, y ese, uno de los secretos mejor guardados, fue revelado por ella misma al dar a conocer sus tips de maquillaje para verse sensacional.

Desde su canal de YouTube, Lucero reveló alguno de sus truquitos para lucir espectacular a su 52 y seguir impactando a sus millones de admiradores, pues como ella lo dijo, prefiere un estilo más natural en su rostro para el día a día, aunque en ocasiones hay que echarse una “manita de gato” para algún evento relevante.

Lee también: Victoria Ruffo, Lucero y Bárbara de Regil: Así se llevan con sus hijos famosos

Pocos productos, mucha belleza

En su medio siglo de vida, Lucero no teme mostrar su rostro al natural y sin gota de maquillaje, pues su agraciada belleza siempre ha sido una gran carta de presentación para ella, es por ello que apareció ante sus fans en YouTube de cara lavada para realizar su rutina de maquillaje.

Su primer paso es colocar un poco de corrector debajo de los ojos para matizar las ojeras; uno de sus secretos es que utiliza sus dedos para difuminar el producto en su piel, pues sufre un tipo de alergia con las brochas, por lo que las evita.

Lee también: Aunque la han tachado de ridícula, Lucero explica por qué ella y Mijares son más felices que nunca

Lo siguiente que coloca es una base de maquillaje en crema, sobre todo si va a acudir a algún evento, la cual difumina con una esponja, aunque elige una ligera pues no le gusta que se vea muy cargada y aconsejó a sus fans a probarse el tono antes de comprarlo en la zona de la muñeca.

Es importante sellar la base de maquillaje con un polvo suelto, colocando con pequeños golpecitos de la esponja, evitando las cejas. Lo siguiente en lo que se enfoca es en los ojos, utilizando una sombra café un poco oscura en la línea que marca la cuenca y un tono más brillante y claro en el párpado inferior, para darle luz y profundidad.

Para los labios, Lucero prefiere tonos más discretos pues no es fan de los colores encendidos como el rojo y el morado, por lo que se delinea la boca antes de aplicarse el labial, para darle forma a esta zona de su cara.

Uno de sus tips es utilizar para los ojos un delineador oscuro grueso, el cual pasa por la base de las pestañas y difumina con el dedo para que no se vea una línea marcada. Las cejas las define con una sombra no tan oscura, para no contrastar tanto con el color de su cabello, y lista para salir a su evento con un maquillaje muy rápido y sin tantas complicaciones.

Síguenos en