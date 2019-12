WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas y usadas del mundo por lo que constantemente realiza actualizaciones para mejorar su servicio, sin embargo, algo que no agrado muchos a los usuarios es que la app informó que algunos teléfonos celulares ya no funcionaría el WhatsApp en el 2020.

La app señaló que algunos teléfonos con sistemas operativos de iOS y Android ya no contarían con esta aplciación. La medida que tomó la app afectará a los sistemas operativos de Windows Phone, iPhone iOS 8, Android 2.3.7, además de todas las versiones anteriores.

Los teléfonos en los que ya no funcionará el WhatsApp en 2020. Foto Pxhere

La aplicación anunció que sería el próximo 31 de diciembre en el que WhatsApp ya no estará disponible en el 2020. Los usuarios no podrán descargar una nueva versión de WhatsApp ni verificar las ya existentes. Además, la aplicación también indicó que ya no estará disponible con los teléfonos iPhone, iOS 8, Android 2.3.7. y los modelos anteriores, esto a partir del 1 de febrero del 2020.

Si desconoces que sistema operativo tiene tu celular, lo único que tienes que hacer es dirigirte configuración de tu celular y posteriormente a Sistema y Acerca del Equipo y ahí observara las características de tu dispositivo. En el caso de los dispositivos Apple, debes irte a “Configuración”, “General” e “Información”, y listo.