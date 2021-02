Los mensajes de WhatsApp que nunca debes responder

WhatsApp se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación de más de 2 mil personas en el mundo, por lo que diariamente se envían incontables cantidades de mensajes, fotos, videos, emojis, gif y muchas cosas más, pero ¿cuáles son los mensajes que nunca debes responder en WhatsApp?

Cuando recibas algún mensaje de algún contacto no te sientas mal por ignorarlo y no contestarle, pues muchas veces ese mensaje puede resultar incómodo o simplemente inapropiado, ya que WhatsApp es una aplicación abierta, aunque tú tienes la decisión de responder o no.

Por ejemplo, cuando tu pareja te envía un mensaje de que han terminado, lo mejor en estos casos es no contestar, pues refleja una persona cobarde e inmadura que no tuvo el valor de decirlo de frente, por ello es mejor ignóralo y buscar a tu pareja y hablarlo en persona.

El famoso ¿dónde estás? o ¿dónde andas? Este mensaje comúnmente es enviado por contactos a altas horas de la noche para buscar a una persona y tener algo casual, por lo que lo más conveniente es no responderle.

¿Me estás ignorando? Es otra de las preguntas que los contactos envían muy a menudo, y es enviado por obvias razones, por lo que debes continuar haciéndolo, ya que es una persona insistente que refleja muchas inseguridades y que puede resultar tóxica en tu vida.

¿Todavía andas con tu ex? Las noticias corren muy rápido, y hay personas que solo están esperando una oportunidad para abordarte, por lo que debes de ignorarlo también, pues si eso ha pasado tienes que darte tiempo para sanar, en ocasiones solamente es una pregunta para saber cuál es tu estado en esos momentos.

¿Te puedo ir a ver? Pero ¿para qué o qué? Es un mensaje que tampoco debes de responder, pues son mandados a muy de noche o cuando te encuentras sola o solo en tu casa, pues lo que busca esa persona son otras intenciones.

Cualquier emoji como una carita feliz puede ser también un mensaje que no debas contestar, pues refleja muchas cosas, desde falta de imaginación hasta sarcasmo, por lo que debes evitarlos.

La pasé genial y ¿tú? Este es un mensaje que hasta es innecesario mandarlo, pues si así fue no es necesario decirlo para reforzarlo, ya que también refleja inseguridad, además de que tal vez no fue así y no te la hayas pasado tan bien como esa persona