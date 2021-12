Los cinco cambios de WhatsApp que se avecinan para el año 2022

En los últimos meses del año, se han empezado a ver algunos cambios en el servicio de mensajería instantánea mejor conocido como WhatsApp, y el próximo año no será la excepción; pues estos son los cinco cambios que se avecinan para el 2022.

Los mensajes que se eliminan automáticamente, las diferentes velocidades de audio de las notas de voz, las fotografías que se eliminan una vez vistas e incluso, el apellido de WhatsApp, que dejó de ser "From Facebook", para convertirse en "From Meta", también forman parte de las transformaciones que sufre la app que sigue siendo propiedad de Mark Zuckerberg.

Los cambios de los que seguirá siendo objeto WhatsApp y los más de 5 mil millones de usuarios alrededor del mundo, se vendrán de manera paulatina durante el 2022, según ha anunciado el sitio especializado de WhatsApp WABetaInfo.

Por lo que ha anunciado ya, los cinco primeros cambios y novedades que tendrá WhatsApp durante el próximo año. Entre estos se enlistan:

DESTINATARIOS DE UNA FOTO: Pese que es una de las funciones que por lo pronto están menos desarrolladas, se vislumbra que durante el próximo año, se podrán editar los destinatarios para enviar una foto, de acuerdo a WABetaInfo.

Por lo que en la parte inferior del chat, aparecerá una pequeña barra que permitirá elegir a qué destinatarios se le puede enviar una foto. Otra de los detalles, es que también funcionará cuando se elija una foto desde la cámara de WhatsApp o desde la galería del equipo.

DISEÑO DE WHATSAPP: Algunas versiones más recientes de Android ya han dejado ver el nuevo diseño de los perfiles de WhatsApp; sin embargo, la web adelanta que habrá un rediseño completo de los perfiles privados así como en los perfiles de negocios.

En tanto, también se podrá ver un nuevo botón para buscar en el chat, aunque en principio esta opción sólo estará disponible para equipos iOS o iPhone.

CORAZONES ANIMADOS: Si eres de los que te gusta adornar tus conversaciones con emojis o específicamente corazones rojos, en 2022 el resto de corazones de otros muchos colores también aparecerán animados y por si fuera poco, ¡tendrán su propio latido! Lo que dará un giro a la función que fue agregada en 2014, aunque sólo de color rojo. Así que prepárate para un mundo lleno de color en tu cuenta de WhatsApp.

COMUNIDADES: Ésta es una nueva función que, aunque WhatsApp había mantenido en absoluto secreto, algunos equipos actualizados ya cuentan con ésta. Se vislumbra que para el 2022, las comunidades serán parecidas a los grupos o foros. La función permitirá tener hasta 10 grupos y un grupo adicional en el que sólo los administradores podrán emitir anuncios o cualquier otro mensaje y nadie podrá dar su opinión.

Otro detalle sobre esta herramienta, es que, cuando alguien abandone una comunidad, dejará de enterarse de cualquier detalle, todo lo contrario que sucede en la actualidad cuando alguien se sale de un grupo.

NEGOCIOS WHATSAPP: Hace algunos meses, el propio Mark Zuckerberg anunció algunas novedades para WhatsApp y entre éstas se enlistaban el sistema de mercadeo que próximamente habría en WhatsApp. Esta realidad ya llegó a Brasil con la nueva versión Beta de la app.

Y ahora, se presume que los negocios que se encuentren alrededor de cada usuario, tendrán una cuenta de WhatsApp y de esta forma, se les podrá contactar directamente sin tener que agregarlos a la agenda. También se podrá ver una gama de posibilidades sobre cuáles negocios son con los que se tendrán más contacto para el consumo humano como restaurantes, tiendas de autoservicio o cualquier otro tipo de negocio.

Así es que, será en el 2022 cuando se puedan disfrutar de todas estas nuevas tendencias de WhatsApp que sin duda, hacen más fácil la vida de más de 5 mil millones de usuarios alrededor de todo el mundo.

