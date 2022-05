Las reacciones ya están disponibles en tus chats de WhatsApp

Tras el anterior anuncio de las reacciones en las conversaciones de WhatsApp, fue el propio Mark Zuckerberg, quien anunció que ya se podrán empezar a utilizar a través de la app; así lo anunció en su cuenta de Facebook.

Las reacciones que estarán disponibles de acuerdo a lo que dijo el creador del padre de las redes sociales, son seis y obedecen a los íconos que son utilizados en la mayoría de las redes sociales y que nacieron precisamente en Facebook.

Serán el pulgar arriba (que significa like o 'me gusta'), un corazón rojo que se utiliza bajo la reacción de 'me encanta', una carita riendo con lágrimas en los ojos (como llorando de risa), una carita con semblante de sorprendido con los ojos desorbitados y la boca abierta, una carita más llorando con una lágrima cayendo de uno de los ojos y un par de manos juntas como rezando o dando gracias.

Respuestas sin necesidad de 'textear'

Desde que inteligentemente se crearon las redes sociales -hace más de década y media-, con ellas vinieron una serie de elementos que realmente han hecho muy práctica la vida de millones de usuarios alrededor del mundo y entre tanto han llenado de practicidad la vida de estos.

Reacciones que dicen mucho

Y es que, muchas veces por las prisas, porque no se tiene tiempo para conversar con mensajes de texto o de audio, no hay duda de que un emoji diseñado para decir mucho con un sólo click, es ideal para los usuarios. Estas reacciones también son utilizadas en redes como Telegram Slack, Instagram, Messenger de Facebook y ahora en WhatsApp.

Zuckerberg dijo a través de su cuenta de Facebook que a partir el pasado jueves 5 de mayo estarían empezando a ser utilizadas, aunque todo parece indicar que serán lanzadas por regiones de acuerdo a ciertos servidores y no tanto por ls versiones de WhatsApp con las que se cuente en cada equipo celular.

Mark Zuckerberg también dio otra buena noticia al respecto. Pues hizo saber que este sexteto de emojis sólo es el principio de las reacciones de WhatsApp, pues sus "hermanos" como Instagram o Messenger permiten utilizar cualquier emoji, es decir, no hay limitaciones.

Cómo funcionarán las reacciones

Como se hace con el resto de redes sociales antes mencionadas, el funcionamiento de las reacciones de WhatsApp no es cosa del otro mundo, pues solo basta con presionar por unos segundos sobre un mensaje para que aparezcan las seis opciones y ahora sí, elegir una para que quede visible sobre el texto.

Otra buena noticia es que no sólo se podrá reaccionar a mensajes de texto, sin también al resto de contenido multimedia que a diario circula en WhatsApp como fotos, imágenes, vídeos en chats personalizados o en conversaciones grupales.

En estos, aparecerán algunos emojis y un número, indicando los integrantes que han reaccionado a ese mensaje. También se podrá saber qué reacción fue la de cada integrante de grupo, solo pulsando sobre la esquina de mensaje y se deplegrá la lista completa de reacciones que revela la postura de cada quien.

Y tras dicha información, sólo habrá que esperar a que llegue a cada usuario dicha nueva función y/o herramienta que ofrece WhatsApp a sus millones de usuarios de todo el mundo.

Por el momento no hay una manera eficaz de activar las reacciones de WhatsApp en México, solo queda esperar a que la activación alcance a los usuarios en el país y en todo el mundo.

Finalmente, junto con las llegada de las reacciones, WhatsApp también anuncia que ya es posible enviar archivos de hasta 2 GB, un gran aumento desde el límite previo de 100 MB, con cifrado de extremo a extremo. Además, también se ha aumentado a 512 personas el límite de los chats grupales.

Las reacciones ya están disponibles en tus chats de WhatsApp . Foto Facebook Mark Zukerberg

