Cupido ha llegado a flechar muchos corazones este 14 de febrero, día en que se celebra el amor y la amistad de pareja, entre padres e hijos, entre la familia, compañeros de trabajo y entre los amigos y para demostrarlo, éstas son las frases que puedes enviar por WhatsApp este Día de San Valentín.

Esto sin contar que para dar más realce a la app de mensajería instantánea este 14 de febrero, también existe un truco para cambiar el logotipo verde por uno de corazón blanco encerrado en un recuadro rojo. Pero lo que realmente nos ocupa esta vez, es darte las ideas más in para enviar tus frases de amor y cariño a tus seres queridos.

Incluso, hay que decir que el amor no sólo se festeja este día implementado por la comunidad cristiana desde el Siglo V (5) como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, pues las frases de amor y cariño también pueden servir para otras fechas importantes como cumpleaños, aniversarios de boda, de noviazgo, o simplemente para expresar una demostración de amor.

Lee también: WhatsApp prepara nueva actualización para enviar fotos más rápido

Incluso, existen otras fechas conmemorativas como el Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, etc. Así que a esta idea se le puede sacar mucho jugo todo el año, incluso en Navidad y Año Nuevo.

Así que éstas son algunas de las frases que podrías enviar por WhatsApp en un mensajito que seguramente hará sentir muy bien a ese contacto que quizás por la distancia, no has visto en mucho tiempo, pero que hacen ver que siempre estás ahí:

Lee también: WhatsApp agregará una tercera palomita al chat y su función no gustará a muchos

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!