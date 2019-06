México.- ¡Están de lujo! Unos tenis especiales para las personas que no se traven a 'salir del closet' han sido lanzados por la marca Sprite, bajo una edición especial como parte de las actividades del fin de semana por la Marcha del Orgullo LGBTQ+.

Los tenis del orgullo gay son de fabricación mexicana con materiales eco-friendly y plástico PET reciclado y aunque muchos han mostrado entuciasmo en redes sociales, la mala noticia es que solo estarán disponibles en México y podrás conseguirlos a través de Amazon.

La idea de la marca es que los jóvenes se pongan los tenis y con ello en los zapatos de los demás, para marchar en el nombre de otros el próximo sábado 29 de junio en la celebración Gay Pride de la CDMX.

Lanzan edición de tenis por el Día Internacional del Orgullo LGBT. Foto: Sprite

El diseño de los tenis es una inspiración de los colores de la bandera de la comunidad, pero en la parte de atrás tienen grabados los nombres de Dany, Diego, Fer, Karla, Luis y Rubí, de quienes el calzado cuenta su historia.

Los tenis LGBTQ+ quieren motivar e inspirar a otros

La motivación de incluir sus nombres pretende dar un mensaje de motivación para todos aquellos mexicanos que, por distintas razones no se sienten prearados para ser quien realmente son y quieren ser.

Otra de laz razones para lanzar los tenis del orgullo, es que los jóvenes dejen atrás su temor a la exclusión, el rechazo, la discriminación y las burlas de una sociedad no preparada para aceptar la diversidad.

Por ejemplo Dany, uno de los nombres protagonstas de los tenis, no se acepta tal como es. Diego cree que ser gay va en contra sus creencias, aemás de Fer quien considera que la sinstituciones no respetan su género.

Karla señala que la sociedad invalida su sexualidad, en el caso de Luis el miedo es que su familia no lo acepte y Rubí tiene miedo a que sean sus amigos quienes no la acepten. Sprite quiere demostrarle a los jóvenes que no están solos en esta etapa por salir del closet y dar un paso adelante en sus vidas.

... También forman parte de nuestro orgullo, describe la marca en su página.

Si quieres los tuyos tendrás que comprarlos ya porque solo estarán disponibles hasa agotar existencias, lo mejor de todo es que los fondos que sean recaudados de todas su ventas serán donados a la fundación It Gets Better.