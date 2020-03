La web de Google permite conocer síntomas de coronavirus

Sitio web de Verily permite conocer síntomas de coronavirus. La empresa Verily lanzó un sitio web para que gente pueda revisar sus síntomas si tiene sospecha de tener la enfermedad COVID-19 y canalizarlos a sitios donde puedan realizarse una prueba médica.

Verily _una compañía tecnológica que es propiedad de Alphabet, la sociedad matriz de Google_ presentó la herramienta que por ahora solo servirá para aquellos que viven dentro o cerca del condado de Santa Clara y en el condado de San Mateo, al sur de San Francisco, en California.

El lunes por la mañana, el formulario informaba que no podía "agendar más citas en este momento". Verily no parece realizar las pruebas en sí, pero contacta a los usuarios con instalaciones de pruebas como parte de una sociedad con el estado de California. Algunas personas no llegan tan lejos.

Respondiendo "sí" a tener síntomas graves, por ejemplo, conduce a que el sitio explique que "las pruebas de COVID-19 en persona a través de este programa no son las adecuadas". Entonces, es cuando sugiere buscar atención médica. La pandemia del coronavirus ha infectado a más de 169.000 personas y matado a más de 6.500 en todo el mundo.

La enfermedad COVID-19 provoca síntomas leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Algunas personas, especialmente ancianos o con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones como la neumonía.

El sitio web es operado por el Project Baseline de Verily, que es una iniciativa para recolectar más información sobre la salud de la gente para mapear y reforzar la salud en la comunidad.

Verily lanzó el sitio web el fin de semana luego de que el presidente Donald Trump proporcionó un relato exagerado y engañoso sobre él durante una conferencia de prensa el viernes pasado, antes de que la compañía anunciara el proyecto.