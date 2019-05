Seguramente escuchaste por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre y de eso no tenemos duda, ¿cierto? Lo extraño es que tu perro podría odiar a tu ex tanto como tú y tu mejor amigo humano y tú, eso sí, solo si te partió el corazón, según un estudio.

De acuerdo a un estudio realizado y publicado por la Universidad de Kyoto, tu perro podría odiar a tu ex ya que comparte sentimientos contigo y posee un sexto sentido que lo hace percibir todo lo que sientes, incluso lo que la otra persona está haciendo y te daña. Por ello en tu mascota nace el sentimiento de desagrado e indiferencia que lo lleva a una especie de odio.

La razón porque tu perro podría odiar a tu ex. Foto: Pixabay

¡Amiga date cuenta! Tu perro está ladrando que odia a tu ex

Por si fuera poco, el estudio señala que cuando una persona que no te hace bien, les ofrece comida, los perros tienden a rechazarla intentando que entiendas que ese humano no es de su agrado.

Hemos descubierto por primera vez que los perros hacen una evaluación social y emocional de las personas que rodean a su dueño incluso incidiendo en algo relativo a su interés directo, señaló el estudio.

Así que si tu ex te hizo daño físico o psicológico aunque no quiera aceptarlo, tu perro está ladrando a 'gritos': "amiga date cuenta". Mejor observa el comportamiento de tu perro hacia las personas y si no las acepta, sobre todo a tu ex, lo mejor será que te alejes por tu propio bien.