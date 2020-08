La muñeca Annabelle pudo haber desaparecido de la vitrina del museo Warren

Una de las muñecas más terroficas en la historia del cine es indiscutiblemente Annabelle, pues es considerada un ser para normal, tanto que se han hecho investigaciones y algunas cintas en su honor. Las primeras horas de este viernes empezaron a circular en redes sociales, la supuesta desaparición de la muñeca del lugar que ha permanecido por años: una vitrina del museo del matrimonio Warren en Conecticut, EE. UU.

Y aunque el hecho no tiene ningún tipo de sustento, Annabelle ha sido motivo de cientos de encabezados de notas por el hecho tan escabroso al tratarse de una muñeca paranormal, la cual fue estudiada por Ed y Lorraine Warren, dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales de mitad de los años 1900, quienes crearon un museo del ocultismo en la provincia del país vecino, mejor conocido como el Museo de los Warren, en el que también se conservan otros objetos que fueron estudiados sobre otros fenómenos paranormales.

¿Por qué estudiaron a la muñeca Annabelle? La muñeca es completamente diferente a la muñeca de porcelana que aparece en la cinta de terror del mismo nombre; pues ésta es de trapo y parece totalmente inofensiva.

Sin embargo, los hechos cuentan que su finta es como cualquier otra muñeca, no obstante se esconde una historia tenebrosa; el famoso juguete perteneció a Donna -quien la recibió como un regalo de su madre-, una estudiante de Enfermería, quien compartía un apartamento con su amiga Angie.

Contenta con dicho regalo, Donna puso a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos: la muñeca parecía moverse sola, ya que cuando las dos regresaban al apartamento, se la encuentraban en diferentes posiciones.

Además de encontrar mensajes aparentemente sin sentido como Help us ("Ayúdanos"), You miss me? ("¿Me echas de menos?") o Save Lou ("Salva a Lou"), como casualmente se llamaba el novio de Donna. Lo que se puede ver en la primera cinta de "El Conjuro" (2013).

Y aunque el aprincipio las chicas sospechaban que todo era broma de un estudiante que quería asustarlas, ignoraron los sucesos pero estos iban en aumento, por lo que recurren al matrimonio Warren, y Lorraine que les revela que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, misma que les pide que la acepten como una más.

Lou se vio desconcertado por el paranormal suceso pero al poco tiempo tuvo un mal sueño en el que alguien lo quería ahorcar y cuando logra despertar de la pesadilla, ve a los pies de la cama a dicha muñeca, mientras observa algunas heridas superficiales en su cuerpo.

El caso fue reportado a un sacerdote, quien al no poderlos ayudar, remite el caso, casualmente al matrimonio Warren, quienes ya lo habían empezado a investigar. La respuesta a los fenómenos fue que la tal Annabelle no existía, sino que dentro de la muñeca había un espíritu maligno que pretendía poseer a Donna después de haberle dado permiso de entrar en su vida.

Es así como Donna decide deshacerse de la muñeca y el matrimonio Warren se la llevan al museo que ya habían creado en su casa.

Ed Warren fue el primero de los dos en morir; nació un 7 de septiembre de 1926 y falleció el 23 de agosto de 2006; este 2020 se cumplen 14 años. Mientras que Lorraine Warren nació un 31 de enero de 1927 y fallecipo hace un año, el 18 de abril de 2019.

En 1952, los Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo de cazadores de fantasmas más antiguo que aún opera.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.