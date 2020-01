La manera más completa de programar mensajes de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más rápidas referente al servicio de mensajería, ofreciendo diversas herramientas que permiten que el usuario las use en el momento que lo necesiten. Ampliamente WhatsApp cuenta emojis, stickers, estados, permite intercambiar imágenes, videos y realizar conversaciones en tiempo real, entre otras cosas que lo han llevado a ser la aplicación líder en el mundo.

El WhatsApp permite que los usuarios se mantengan en contacto con las personas que desean, desde amigos, familia, pareja o incluso hacer nuevas amistades de diferentes partes del mundo.

Lee también:Mexicano crea App para encontrar tu teléfono aunque este apagado

Además existen diversas app para aprender idiomas para que los usuarios puedan comunicarse con otras alrededor del mundo, así que no saber un cierto idioma ya no será un impedimento para conversar fácilmente con personas que no hablen tu mismo idioma. WhatsApp puede ser utilizada como una fuente de trabajo al realizar grupos para informar a las personas de una determinada infromacion importante.

Como toda aplicación WhatsApp tiene fallas o simplemente no cuenta de manera oficial lo que lo usuarios quieren dentro de la app; como por ejemplo poder programar mensajes y enviarlos a cualquier hora, ya que esto se hace a través de una app externa.

Cómo programar mensajes en WhatSapp:

Debes descargar la aplicación Skedit o Scheduling, la cual servirá para programar los mensajes. Una vez instalado debes abrirla. Posteriormente aparecerá una pantalla en donde debes presionar la opción ADELANTE. El siguiente paso es registrarte. Deberás crear una cuenta Una vez llenada la información deberás elegir la opción de Crear una Cuenta. En la siguiente apantalla aparecerán las diferentes aplicaciones o redes sociales que deseas, en este caso WhatsApp. Una vez seleccionado WhatsApp presiona la ventana que dice Abrir Configuración Selecciona la opción SQEDIT y da un click para que puedas activarlo. Una vez hecho esto, presiona el botón de hacía atrás Te aparecerá la pantalla para enviar el mensaje. Lo primero que debes hacer es seleccionar el contacto Una vez seleccionado el contacto aparecerá una opción en la parte baja de programar el mensaje. En este apartado tendrás la opción de elegir la fecha y la hora en la que deseas enviar el mensaje.

Una vez seleccionado el contacto y programado tendrás la ventaja de que si activas la opción de que la app te pregunte si realmente quieres o no enviar el mensaje.