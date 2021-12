La función de los chats que desaparecen en 24 horas ya esta activa en WhatsApp

Diversas actualizaciones son las que ha tenido el servicio de mensajería instantánea conocido como WhatsApp, y en tanto, una de éstas, -la más reciente-, ha cambiado 'las reglas del juego'; y es que, como ya se venía anunciando desde hace algunos meses, ahora los mensajes temporales predeterminados y las nuevas opciones de duración para almacenar los chats o conversaciones, es lo más nuevo.

Pues el mismo Mark Zuckerberg, creador de Facebook y dueño de WhatsApp en su nueva etapa de Meta, de cuya nueva modalidad sigue siendo el CEO, anunció en las últimas horas la nueva función junto a su esposa Priscilla Chan.

Pues ahora, los usuarios de WhatsApp tienen la opción de activar los mensajes temporales de forma predeterminada en los chats o conversaciones nuev@s.

Lee también: Si no suenan tus llamadas por WhatsApp, éste es el truco para solucionarlo

Lo que las hace diferente de las actualizaciones pasadas, debido a que antes de esta nueva 'era', los usuarios sólo podían activar la opción en las conversaciones que hubieran seleccionado antes y por un período máximo de siete días.

Es decir, cuando la opción está activada en WhatsApp, todos los chats individuales nuevos que el usuario creen, estarán configurados para desaparecer al término del lapso de tiempo o duración que se elija.

La opción de mensajes temporales predeterminados y las nuevas opciones de duración está disponible para los grupos de WhatsApp, así como las dos nuevas duraciones para los mensajes temporales que son 24 horas y 90 días (aproximadamente tres meses).

Lee también: WhatsApp cambió de nombre, descubre cómo se llama hoy en día

Y fue el propio Mark Zuckerberg, que en su cuenta de Facebook, escribió este lunes: "We're rolling out a new disappearing messages option on WhatsApp today so you'll be able to make all new chats disappear by default after 24 hours, 7 days, or 90 days. Not all messages need to stick around forever".

Lo que en Español significa: Estamos implementando una nueva opción de mensajes que desaparecen en WhatsApp hoy, por lo que podrá hacer que todos los chats nuevos desaparezcan de forma predeterminada después de 24 horas, 7 días o 90 días. No todos los mensajes necesitan quedarse para siempre".

Lo que ha desatado más de 59 mil comentarios de todo tipo y ha sido por lo menos 15 mil veces compartida la publicación:

No obstante, para reafirmar lo dicho por el CEO de Meta, la cuenta de Twitter de WABeta Info -el sitio especializado de WhatsApp, escribió la mañana de este lunes: "More Control and Privacy with Default Disappearing Messages and Multiple Durations" (Más control y privacidad con mensajes que desaparecen por defecto y duraciones múltiples).

More Control and Privacy with Default Disappearing Messages and Multiple Durationshttps://t.co/ZKKi5qk7HU pic.twitter.com/jX2DIEZy0S — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 6, 2021

Síguenos en