La conmovedora historia de un perrito que vende cupcakes

El perrito Max se volvió viral en las redes sociales luego de que su dueño compartiera su triste historia. Las fotografías de Max fueron compartidas incialmente en Facebook y rápidamente se hicieron virales. Max conmovió a millones de usuarios luego de que estos se entararan su triste historia.

Max se ha ganado la admiración de miles de personas, no solo de Hermosillo, Sonora, de donde es originario, si no de todo México. Resulta que fue el pasado 16 de enero cuando Yoselín Macías compartió en Facebook que a Max lo habían desechado de un criadero de perros porque tenía los ganglios de su cuerpo inflamados, razón por la que necesitaba que le realizaran una biopsia para conocer el diagnóstico pero su dueño no contaba con cierta cantidad de dinero.

“Max tiene muchas ganas de salir adelante y vivir como todo perro feliz. Este sábado nos lo trajeron a la casa porque obviamente ya no lo querían, pero él es un perro joven”, explicó Yoselín en el post que rápidamente se volvió viral.

La joven compartió en el mismo post que ella con el apoyo de su madre habían pagado la primera cita con el médico pero que no contaban con más recursos para llevar al animal a otra cita que era necesaria, la cual sería más cara por lo que decidieron vender cupakes para juntar el dinero.

Yoselín compartió su dirección en dicha red social con la intención de que amigos y demás personas acudieran a comprar cupakes y así poder reunir el dinero para la siguiente cita médica.

Días después de la primera publicación, la joven señaló que tras la biopsia, las noticias no habían sido muy alentadoras, pues a Max lo habían mandado a Ciudad Obregón. Yoselín contó que dentro de los gastos también había que comprarle vitaminas en gel y alimento de calidad porque el perro se encontraba bajo de peso.

“Max tendrá que ser tratado con quimioterapia por tantas bolas que tiene, me aseguro el doctor. El detalle es saber qué tipo de quimio tienen que darle. Para eso tenemos que esperar los resultados”, escribió la mujer.

Yoselín se ganó el cariño y aplausos de miles de personas por luchar por el perrito. La joven prometió que llevaría a Max a Ciudad Obregón pero que tenía que seguir vendiendo pastelillos para cubrir los gastos pero que ahora los ofrecería en una lugar público para que las personas conocieran a Max.

“No dejen de apoyar a Max y hacer oración por el para que se recupere y pueda jugar y correr como todos los perritos que andan en la catedral cuando vamos a vender los postres. Me da nostalgia verlo a él acostadito y cansado, mientras los demás perritos corriendo y jugando”, indicó.

La historia de Max se viralizó rápidamente que algunos medios de comunicación dieron a conocer a más personas este suceso e incluso Yoselín prometió, a petición de muchas personas abrir una cuenta en un banco para recibir donativos.