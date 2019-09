La Pantera Rosa cumple 50 años

Si recuerdas esta serie animada, déjame decirte que ya no estás tan chavo y es que El Show de la Pantera Rsoa fue creado en la década de los 60 y estrenada en en 1969. La caricatura se hizo famosa no solo por el personaje rosado, sino por la melodía que sin duda algua la distingue, es imposible esuchar el "túrun, túrun" y no pensar en ella.

La melodía de El Show de la Pantera Rosa o The Pink Panther Show es una pieza de jazz de Henry Mancini, el tema fue especialmente compuesto para la caricatura y le consiguió un éxito total.

En realidad la Pantera Rosa solo había sido creada para aparecer en los créditos de una película del mismo nombre en 1963, el personaje acaparó tanto la atención que se le hizo una serie específica que se estrenaría seis años más tarde.

Aunque en realidad su lanzamiento oficial fue el 6 de septiembre, desde el primer día del mes se festeja al extraordinario personaje pintando toda la semana de rosado. Pink Panther aparece acompañado de personajes como El inspector, Oso hormiguero, La hormiga y Loui.

Pocos lo saben pero el éxito de la melodía de Mancini fue tanto que, consiguió un Oscar por mejor banda sonora origina en el año del lanzamiento de la película (1963) y por si fuera poco, alcanzó el tp 10 del Billboard adult contemporary y ganó tres Grammy.