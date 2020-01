Instagram comienza a probar mensajes directos en web. Instagram es una de las aplicaciones que los usuarios usan a diario, pues es un medio de comunicación entre las personas, la función que realiza es, que permite que los usuarios puedan seguir a otros usuarios, puedan subir fotos o vídeos que decidan compartir con sus contactos.

Los mensajes de Instagram directos son utilizados a pesar de que no se use una app específica de mensajería. Esta aplicación cambiará dentro de poco tiempo debido a que no estaba disponible para la versión de la web, desafortunadamente no se cuenta con la fecha exacta.

Instagram comienza a probar mensajes directos en web. Foto pixabay.

Las razones por las cuales Instagram se usa más en la web, que en la app, se debe a que la última versión no contaba con mensajes privados, pues a causa de esto no se puede acceder a comentar las historias de los demás usuarios sino solo mirarlas.

Este tipo de suceso no quiere decir que solamente le sucederá a algunas personas si no que es para todos, simplemente no hay una fecha fija en la que el lanzamiento sea para todos los usuarios del mundo.

Cuando el usuario desee acceder desde a su cuenta, no podrá realizar la acción de ingresar desde la web, debido a que a los usuarios les irá apareciendo seleccionadamente, aunque a todos les sucederá sin saber la fecha exacta, pero pasarán por el mismo procedimiento.

Desafortunadamente por el momento no se cuenta con la información exacta sobre el lanzamiento a nivel global, sin embargo al tener los datos seguros y confirmados se publicarán con la intención de que los usuarios que utilizan esta red social Instagram puedan saberlo de manera inmediata.