Gracioso recibimiento del Coronavirus en México con la Tusa

Con buen humor, recibimos los mexicanos al Coronavirus en México, pues ante el anuncio de la llegada de esta afección al país, algunos creativos internautas no perdieron la oportunidad de hacer mofa de esta familia de virus. Ahora, anda circulando en redes sociales un gracioso vídeo que habla precisamente de esta enfermedad aunque con mucho humor.

Se trata de un clip hecho con la música del éxito más reciente La Tusa, de la cantante colombiana Karol G, pero con una creativa letra, en la que describe la enfermedad en 48 segundos.

La letra de la graciosa canción dice:

"¿Estás enfermo?, ¡dímelo! (Coronavirus on the world)... Ya no tienes excusa, hoy usas mascarilla, y es que pa' matar el virus, cuidadoso debes estar... Está bien contagiosa, ya van varios muertos, Ahora podría aumentar, que porque un chino comió mal, yo no voy a ir para allá. Dicen que partió por un murciélago... Pero si te pones mascarilla no te vas a enfermar..."