Este 1 de abril se celebra en Estados Unidos y otros países sajones el April Fools Day o Día de las Bromas, por eso Google Maps revivió el famoso juego de la viborita o Snake y ya puedes jugar con el y recordar tus mejores momentos de la infancia.

Gracias a Google Maps puedes acceder al juego de la viborita o Snake desde cualquier dispositivo iOS y Android. Solo tienes que ingresar a la aplicación de mapa y en la izquierda donde debería haber tres líneas horizontales, hay una sola en zig zag y pulsa sobre ella.

Google Maps revive el juego de la viborita o Snake por el Día de las bromas. Foto: Google Maps

El juego de Snake nos entretuvo a muchos durante nuestra infancia, sobre todo a los que ya estamos old y seguramente los millenial no recordarán porque no les tocaron los tiempos de los viejos celulares. Cuando ingresas al Menú de confguración podrás elegir 'Jugar a serpiente', presiona y ya tendrás acceso.

Si eliges la opción Empezar, en el Menú se desplegarán otras opciones en las que puedes jugar en algunas ciudades del mundo como Tokio, Londres, Sídney, San Francisco El Cairo y Sao Paulo. En esta versión puedes recoger a pasajeros de todo el mundo.