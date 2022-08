GB WhatsApp, qué es y cómo descargar esta versión de WhatsApp

Pese a que existen otras versiones de WhatsApp que no son oficiales, millones de usuarios tendrán la oportunidad de experimentar el nuevo GB WhatsApp, una versión que les permitirá aprovechar al máximo las funciones y sacarle todo el jugo posible, de acuerdo a sus necesidades.

Versiones van y vienen, pero el nuevo GB WhatsApp brinda a los más de 2 mil millones de usuarios en el mundo, aprovechar su versatilidad con otras cuentas de la app de Meta. Pero, ¿qué es GB WhatsApp y cómo se puede descargar?

Bien, GB WhatsApp es una versión alternativa de la versión original de WhatsApp, que incluye muchas más características en su contenido, así como personalización al gusto de cada usuario. Pero entre sus principales novedades, podría ser el gancho para que más de un@ apueste por instalarlo en su celular.

Y es que, la posibilidad de utilizar varias cuentas de WhatsApp en un solo equipo y dentro de la misma app, es una de las novedades que podría hacer que los usuarios se inclinen por la app que no es oficial de WhatsApp.

Otro dato de GB WhatsApp, es que tal y como pasa con las versiones de WhatsApp Rojo o WhatsApp Azul, ésta funciona mediante un APK, que es un formato de archivo que se usa para empaquetar aplicaciones para el sistema operativo del que dependen dispositivos Android; por lo que es prácticamente imposible que esta versión no oficial de WhatsApp funcione en equipos iOS (iPhone).

Pasos a seguir para descargar e instalar GB WhatsApp

Lo primero será eliminar de tu teléfono celular la versión original de WhatsApp.

Luego de ello, verificar que no hayan quedado datos de la app en caché.

Ahora, tendrás que descargar la versión de APK de GB WhatsApp.

Deberás permitir que tu teléfono celular pueda abrir archivos de terceros.

Tras llevar al pie de la letra los pasos anteriores, ahora podrás disfrutar del uso de GB WhatsApp.

¿Qué tan seguro es usar la versión GB WhatsApp en un equipo celular?

De acuerdo a otros sitios, la APK de WhatsApp siempre implica un riesgo tras tratarse de una versión no oficial de la app de Meta; no obstante, hasta el día de hoy, no hay usuarios que hayan reportado alguna falla de GB WhatsApp en sus equipos.

En el siguiente vídeo se mencionan otras características de GB WhatsApp:

