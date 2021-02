¿Fotos borrosas en el WhatsApp?, ¡ésta es la solución!

Posiblemente te haya pasado que al momento de querer ver una fotografía o reproducir un vídeo en WhatsApp, éstos salgan totalmente borrosos y ni siquiera se puedan reproducir. ¿Será un error de WhatsApp o a qué se debe? Pues básicamente tiene que ver con una decisión del usuario, quien a menudo utiliza uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados en todo el mundo.

Una de las herramientas tecnológicas de todos los tiempos que ha venido a revolucionar la vida del ser humano, es sin duda, WhatsApp; sin embargo, hay que saber, que muchas veces, por situaciones llevadas completamente a cabo por los propios adscritos a la red social, pasan algunas cosas como no poder ver fotografías o vídeos que alguna vez fueron recibidos.

Pero afortunadamente, existe una solución para futuras ocasiones y aunque las fotografías o vídeos que se quieren ver, ya no se pueden, también hay una forma de hacerlo. Pues el problema de no poder ver ese contenido multimedia, se debe a que el usuario ha borrado o eliminado por completo ese archivo de la conversación y hasta del móvil.

Lo primero que hay que saber, es que WhatsApp, es una herramienta de comunicación que puede ser totalmente manipulable y controlada por los propios usuarios de la app, propiedad de Facebook; pues cada quien decide lo que recibe, de parte de quién y si quiere ser notificado o no ante cada mensaje, incluso, es libre de decidir si quiere eliminar ese mensaje.

Es por esto, que para no volver a tener ese problema de no poder fotografías o vídeos, se deben guardar todos los mensajes multimedia que se reciban, por lo cual, los usuarios podrían pensar: "¡Se me va a llenar la memoria del celular!"; pero no es así.

Pues afortunadamente ya existe una forma de guardar toda la información que llega, no necesariamente en la memoria del teléfono móvil, pues la propia app tiene una opción para no almacenar los mensajes multimedia en el dispositivo móvil o electrónico, como una tableta, sino en el mismo cyberespacio del que es propiedad cada usuario; lo que resulta muy cómodo para cada uno de los más de 2 mil millones de usuarios que utilizan WhatsApp en todo el mundo.

Para lograrlo, sólo hay que ir a Ajustes de WhatsApp > Chats > y elegir la opción de Visibilidad de archivos multimedia que se refiere prácticamente a "Mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono" que por default, viene activada, pero desde el momento en que se desactiva, se puede gozar del beneficio de recibir información de chats personalizados o de grupos y no se van a guardar en la memoria SD del teléfono.

Por otro lado, las imágenes o vídeos que quieres volver a ver y que ya no puedes, no hay como volver a pedírselos al usuario que te los envió para que los puedas volver a tener en tus chats, sólo que ahora con la grandiosa opción de ya no seguir almacenándolos más en tu memoria; sólo que lo requieras.