Falla en WhatsApp Web permite a hackers acceder a tus archivos

Una falla en WhatsApp Web ha permitido a los hackers acceder a la información personal de los usuarios. Recientemente expertos en ciberseguridad descubrieron la falla que puso en riesgo los archivos personales de los usuarios. Este problema, que se registró en esta versión de PC y Mac, permitió que los hackers obtuvieran a través de un mensaje malicioso información confidencial de los usuarios.

La falla que permitió a los hackers a los archivos privados de los usuarios fue descubierta por la empresa Perimeter X, quien utilizaba el método de seguridad cross-site-scripting, la cual permite a los hackers poner un código Javascript dentro de la app, y de esta manera tenía la libertad de alterar de alguna forma el contenido de los mensajes.

La falla de WhatsApp Web permitió a hackers ingresar a datos del usuario. Foto ilustrativa Pexels

Al momento de que el mensaje fuera enviado con un enlace, automáticamente WhatsApp Web añadía una ventana que contenía información sobre el sitio pero debido a la falla los hackers alteraban el contenido e ingresaban un código malicioso con el que podían acceder a los archivos.

Está falla se presentó en navegadores, como Safari y versiones antiguas de Edge.

WhatsApp Web: cómo abrir hasta 3 cuentas al mismo tiempo

WhatsApp Web facilita a las personas que están frente a una computadora sus actividades, pues no será necesario estar al pendiente de los mensajes que les envian a través del móvil. Las personas pueden realizar sus actividades a través de está aplicación online. Sin embargo, a veces suele ser necesario no estar conectado con una sola cuenta si no con tres al mismo tiempo en el PC. El usuario podrá adquirirlo con solo contar con la aplicación de Google Chrome y la aplicación de WhatsApp en la computadora.

Pasos para abrir tres cuentas al mismo tiempo de WhatsApp Web:

Primero debes de abrir Chrome que es el navegador donde se conectará la aplicación.

Debes ingresar a WhatsAp web y ahí iniciarás otra sesión.

Después te vas al modo incógnito del navegador y nuevamente abres WhatsApp Web con otra sesión más.

La idea es abrir tres cuentas independientes sin ningún problema y conversar sin que se presente algún problema.