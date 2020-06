Facebook verificará la identidad de gestores de página de alto alcance

Facebook ha dado a conocer a los internautas que extenderá la verificación de identidades para los perfiles que gestionen páginas de red social, con el objetivo de identificar quien está detrás de esa página.

El objetivo que tiene Facebook con esta función es que en las páginas que tienen grandes audiencias se constate la identidad para que reduzca la visibilidad que compartan para todas las personas.

"Queremos asegurarnos de que el contenido que se ve en Facebook sea auténtico y provenga de personas reales, no de bots u otras personas que intentan ocultar su identidad", se compartió a través de un comunicado.

Si una persona que comparte gran contenido no tiene la verificación a su perfil, no se le permitirá publicar contenido hasta que no complete el proceso de autorización.