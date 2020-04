La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp que permite que las personas se mantengan comunicadas, más aún cuando permanecen en casa cumpliendo la cuarentena obligatoria debido a la pandemia mundial que se desató por el coronavirus lanzó junto con la OMS una serie de stickers a los cuales denominaron Juntos en Casa.

Tanto la OMS como WhatsApp se unieron con la intención de crear una serie de stickers en el que el objetivo principal de este diseño sea apoyar a las personas que se mantienen en casa a causa de covid-19, pues algunas personas no están trabajando y por otro lado los niños están tomando clases en línea.

Lee también:Llegó Wickr Me, la competencia de WhatsApp y Telegram

Estos son los stickers de WhatsApp y OMS Juntos en Casa. Foto Chispa.

Los nuevos stickers tienen como nombre “Juntos en casa” y están disponibles para que los usuarios puedan descargarlos desde la plataforma de WhatsApp. Estas imágenes hacen alusión a la situación actual de coronavirus donde se pueden apreciar mensajes positivos con colores resaltantes con el que se pretende dar un buen sentido del humor.

Cómo descargar los stickers:

Debes abrir una conversación de WhatsApp en el celular. Selecciona la opción de Stickers. Da clic en el signo que se encuentra en el lado derecho del teclado. Buscarás el paquete llamado “Juntos en casa”. Al encontrar la opción darás clic en descargar en la flechita verde que hacia abajo. De esta manera ya podrás utilizarlos en cualquier conversación.

Estos son los stickers de WhatsApp y OMS Juntos en Casa. Foto Chispa.

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no ha dado a conocer fechas exactas para que las personas puedan salir de casa, pues este virus tiene diferentes etapas en las cuales las personas deben de seguir las recomendaciones como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y lo más importante no tener contacto físico con las personas como saludar de mano o abrazo a con tal de no salir a la calle y contagiarse del virus como lo declaró la Organización Mundial de la Salud.