Estos son los equipos que ya no serán compatibles con WhatsApp

Debido al tiempo de por lo menos diez años que tienen circulando estos equipos a partir de próximas fechas ya no serán compatibles con WhatsApp, el servicio de mensajería más utilizado a nivel mundial con más de 5 mil millones de usuarios en el mundo entero.

Será el próximo 1 de noviembre que los equipos con sistema operativo antiguo como Android y iOS (iPhone), ya no podrán soportar la aplicación de mensajería instantánea; lo que llevará a los usuarios forzosamente a renovar sus equipos celulares.

De lo contrario, la lista de equipos que se enumerarán a continuación, tendrán un uso restringido, ocasionando la incomodidad de los usuarios adscritos, que siguen conservando sus equipos con por lo menos una década de uso.

Se prevé que los equipos que funcionen con los sistemas operativos 4.0.4 o inferiores y no podrán acceder a la plataforma. En cuanto los equipos de Apple, serán los iPhone SE, 6s, 6s Plus que ya no tendrán acceso a la app propiedad de Facebook.

En lo que respecta a los equipos de la marca Samsung, serán los que se detallan en la lista, los equipos que tendrán que se renovados de igual manera: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

La firma LG, también cuenta con una gran cantidad de equipos que quedarán fuera "de la jugada"; entre estos figuran: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, y Optimus F3Q.

Por su parte, los equipos ZTE más antiguos ya no podrán hacer uso de WhatsApp, entere estos: ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo. La compañía Huawei no es la excepción: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

En lo que respecta a los equipos Sony, serán el Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, and Xperia Arc S, los que tendrán que ser cambiados por equipos más recientes de la misma marca o por otros.

Otros modelos que quedan fuera del terreno de WhatsApp son: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8.

